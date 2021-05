Serie B, chi va ai playoff?/ Brescia, Chievo e Spal: risultati utili e combinazioni

SERIE B: CHI SI QUALIFICA AI PLAYOFF?

Chi si qualifica ai playoff di Serie B? Manca una sola giornata al termine della stagione regolare, lunedì 10 maggio alle ore 14:00 le squadre coinvolte si giocano quelli che sono gli ultimi due posti nella griglia. Diciamo subito che si tratta di Brescia, Chievo e Spal: attualmente questo è l’ordine della classifica avulsa, le tre formazioni sono a quota 53 punti ma, come detto, soltanto due di loro potranno festeggiare l’obiettivo raggiunto. Vediamo anche le partite: il Brescia ha l’impegno più complesso perché è ospite del Monza che ancora oggi si gioca la promozione senza passare dai playoff.

Il Chievo è in casa contro un Ascoli che ancora una volta ha raggiunto una straordinaria salvezza, stesso contesto per la Spal che è in casa contro la Cremonese. La lotta ai playoff potrebbe essere riassunta in questo modo: se la situazione dovesse rimanere la stessa di adesso, ovvero se tutte le squadre coinvolte centrassero lo stesso risultato, a fare gli spareggi per la promozione andrebbero Brescia e Chievo, tagliando fuori la Spal. La quale ha la doppia sfida a sfavore contro entrambe le pretendenti, e dunque deve semplicemente sperare che una delle due faccia un risultato peggiore.

LE COMBINAZIONI PER I PLAYOFF DI SERIE B

A dirla tutta però la situazione è più complessa di così. Per scoprire chi andrà ai playoff tra Brescia, Chievo e Spal potrebbero entrare nello scenario anche Cittadella e Reggina. I veneti hanno 56 punti, gli amaranto 50: è possibile allora un arrivo a quattro squadre con gli stessi punti. Intendiamoci: il Cittadella, per classifica avulsa, è già sicuro del suo posto ai playoff mentre la Reggina sa di doversi accontentare di una brillante salvezza, ma i loro risultati potrebbero comunque determinare qualcosa in termini di doppi confronti. Ad ogni modo, poiché a quel punto i calcoli potrebbero essere tremendamente complicati e soprattutto lunghi da riportare per iscritto, ci limiteremo a ripetere quanto sopra, vale a dire che la Spal deve sperare che una tra Brescia e Chievo faccia peggio, le rondinelle e i veneti saranno ai playoff in caso di vittoria (in ogni modo) e questo al momento è quanto succederebbe. Poi, i campi come sempre ci daranno la loro versione dei fatti e a noi non resta che stare a vedere…

