E’ un giorno speciale per Chituru Ali: questa sera il velocista classe 1999 avrà l’opportunità di far gioire i tifosi e sportivi italiani in occasione della finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il medagliere azzurro spera e non vede l’ora di essere arricchito da una nuova luccicante medaglia. Nel frattempo, mettiamo un attimo da parte le vicende sportive e agonistiche della manifestazione a 5 cerchi per provare a scandagliare e scoprire qualcosa in più sulla vita privata del giovane atleta. Tra i temi più ricercati spicca la possibile fidanzata di Chituru Ali che, anche sui social, appare molto discreto sulle vicende sentimentali.

Chituru Ali, dal sogno alle Olimpiadi di Parigi 2024 al tifo della fidanzata

Con le ultime imprese sportive e in particolare con la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, era inevitabile che su Chituru Ali si accendessero anche i fari di gossip e cronaca rosa. Il velocista ha una fidanzata? Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, pare proprio di sì: purtroppo, sulla dolce metà dello sportivo non si hanno particolari informazioni soprattutto in riferimento all’identità. Sempre il portale di informazione specifica però un particolare che riguarda la professione della giovane: la fidanzata di Chituru Ali sarebbe infatti una logopedista originaria di Roma.

Una certezza che riguarda la liaison tra Chituru Ali – in finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 – e la fidanzata riguarda proprio il tifo sportivo. La giovane sarà certamente la prima a fare il tifo per il classe 1999 che dopo il secondo posto ai Mondiali di Roma non vede l’ora di mostrare a tutti il suo talento, la voglia di superarsi e soprattutto di riuscire a portare a casa una medaglia. Una spinta in più sarà forse la condivisione dell’impegno sportivo con il collega e grande amico Marcell Jacobs, anche lui a caccia del podio.