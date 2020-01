Chong all’Inter?/ Calciomercato, Marotta studia il piano per rubarlo alla Juventus

L’Inter ha messo nel mirino il giovane talento del Manchester United, Tahith Chong. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti stamane, pare che la società meneghina stia cercando di anticipare la concorrenza capitanata dalla Juventus, mettendo appunto le mani sul calciatore che gioca fra le fila della Primavera dei Red Devils, e il cui contratto scadrà al 30 giugno di quest’anno, al termine della stagione attuale. L’esterno della nazionale olandese classe 1999, originario di Curacao, ai Caraibi, è considerato da molti addetti ai lavori il nuovo Angel Di Maria, e di conseguenza sono moltissime le società che stanno cercando di accaparrarselo, attratte tra l’altro dalla possibilità di un acquisto a titolo totalmente gratuito. L’Inter vorrebbe superare la Juventus, evitando che si ripeta quanto accaduto poche settimane con Kulusevski, soffiato appunto dai bianconeri sotto il naso dei nerazzurri.

CHONG ALL’INTER? LA RICHIESTA DEL GIOCATORE

La società di viale della Liberazione ha già incontrato l’agente di Chong, tale Mohamed Sinouh, ed ha ascoltato le richieste di quest’ultimo: il gioiello dei Diavoli Rossi vorrebbe un contratto da cinque anni, con stipendio da due milioni di euro netti a stagione a salire, con l’aggiunta di un ricco bonus alla firma del nuovo accordo. Stando a quanto specificato da Tuttosport, l’Inter potrebbe assicurarselo, facendolo testare a mister Antonio Conte, e in caso dovesse finire male, il ragazzo verrebbe girato in Cina, presso il Jiangsu Suning. Chong ha disputato in questa stagione 16 partite, di cui tre in Europa League, due in Premier League, una in FA Cup e una in EFL Cup. In totale ha realizzato sette marcature, con l’aggiunta di cinque assist. Ricordiamo che l’Inter ha acquistato fino ad oggi Ashley Young, mentre Moses è ad un passo. Nel mirino anche Giroud ed Eriksen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA