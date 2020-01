Probabili formazioni Juventus Roma/ Quote, tornano Florenzi e Kolarov (Coppa Italia)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Juventus Roma: alle ore 20:45 di mercoledì 22 gennaio l’Allianz Stadium ospita la partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Solitamente siamo abituati a vedere turnover in questa competizione, ma la sfida è di cartello e dunque entrambi gli allenatori dovrebbero dare ampia conferma ai loro titolari, cambiando comunque qualcosa rispetto agli ultimi impegni; i bianconeri arrivano dalla vittoria contro il Parma che ha dato loro un vantaggio di 4 punti sull’Inter, con il primo tentativo di fuga da parte della squadra di Maurizio Sarri che però ancora non convince del tutto sul piano del gioco. Paulo Fonseca si lancia verso il derby di ritorno, complicatissimo visto il momento della Lazio, e domenica ha vinto sul campo del Genoa tenendo il passo e confermando la voglia di qualificarsi alla prossima Champions League. Prima però c’è la Coppa Italia, e questa gara secca che preannuncia spettacolo: vediamo allora quali potrebbero essere le scelte per il campo, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Juventus Roma: secondo questo bookmaker il vantaggio del pronostico sorride ai bianconeri in maniera evidente, perchè il segno 1 per la loro vittoria vale 1,53 volte la cifra messa sul piatto mentre con il successo dei giallorossi, identificato dal segno 2, andreste a guadagnare una somma corrispondente a 5,75 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe vincere invece 4,50 volte quello che avrete giocato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

I DUBBI DI SARRI

I dubbi di Sarri nelle probabili formazioni di Juventus Roma riguardano soprattutto l’attacco: finalmente potremmo vedere la riproposizione del tridente classico con Douglas Costa al fianco di Higuain (favorito su Dybala) e Cristiano Ronaldo che dovrebbe essere titolare, eventualmente ci sarebbe la conferma del trequartista con Bernardeschi favorito su Ramsey. Da valutare quello che l’allenatore deciderà di fare, anche se per il momento propendiamo per la conferma dello status quo e dunque il 4-3-1-2; a centrocampo cambierà comunque poco visto che titolare sulla mezzala sarà Bentancur che ha saltato le ultime tre partite di campionato, con Matuidi favorito su Rabiot e Pjanic che ancora una volta avrà in mano le chiavi del gioco. In difesa Bonucci e De Ligt dovrebbero giocare a meno che non venga lanciato Rugani, in porta dovrebbe esserci Buffon mentre sulle corsie De Sciglio, Danilo e Cuadrado si giocano le tre maglie disponibili vista l’assenza di Alex Sandro, con la sensazione che l’ex Milan avrà spazio insieme al brasiliano così da far rifiatare un giocatore che ha tirato a lungo la carretta.

LE MOSSE DI FONSECA

Paulo Fonseca rispetto alla vittoria di Genova ritrova Florenzi e Kolarov, che erano squalificati: entrambi avranno posto sulle fasce come terzini, con la conferma della coppia centrale Smalling-Gianluca Mancini e Pau Lopez che si dovrebbe sistemare tra i pali. I giallorossi hanno forse meno soluzioni, ma a centrocampo è tornato Cristante: dunque l’ex Atalanta potrebbe sostituire uno tra Veretout e Amadou Diawara e offrire così un po’ di turnover anche nella zona mediana del campo, poi sulla trequarti l’unico verosimile ballottaggio è quello che riguarda Justin Kluivert. Perotti salterà la partita di Torino, dunque il giovane olandese se la deve vedere con Spinazzola o Bruno Peres che potrebbero avanzare il loro raggio d’azione anche se, tecnicamente, la soluzione più probabile è quella di confermare i due esterni visti domenica e dunque anche Cengiz Under, che partirà dalla corsia destra. In attacco i dubbi sono pochi: ci sarà spazio per Kalinic, vista la squalifica ancora in essere per Dzeko che l’aveva rimediata nell’ultima partita della scorsa edizione di Coppa Italia.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Rugani, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Douglas Costa, Dybala

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini, Alex Sandro, Khedira

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, J. Kluivert; Kalinic

A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Cetin, Juan Jesus, Santon, Bruno Peres, A. Diawara

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: Dzeko

Indisponibili: Zappacosta, F. Fazio, Zaniolo, Mkhitaryan, Pastore, Perotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA