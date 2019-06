Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sono sposati/ “Il giorno più felice”

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger si sono sposati. La coppia, ha fatto sapere una fonte alla CNN, ha detto sì ieri a Montecito, in California, con una cerimonia strettamente privata. 39 anni lui, 29 enne figlia di Arnold Schwarzenegger e di Maria Shriver lei, i due hanno annunciato le nozze lo scorso gennaio, dopo essersi frequentati per qualche mese nella più totale riservatezza. In quell’occasione, l’attore, volto di Everwood e di Guardiani della Galassia, scrisse sui social: “Dolce Katherine, così felice che tu abbia detto di sì! Sono entusiasta di sposarti, orgoglioso di vivere con coraggio in fede con te. Eccoci!”. Per Chris Pratt si tratta delle seconde nozze: in passato è stato legato all’attrice Anna Faris, dalla quale ha avuto un figlio, il piccolo Jack. Ma scopriamo qualche dettaglio sul matrimonio più atteso della stagione: secondo le prime notizie rese note da EOnline, lo sposo potrebbe aver trascorso le ore che precedevano le sue nozze a giocare a golf: Pratt e alcuni ospiti sono stati infatti avvistati con indosso abiti scuri, mentre trascinavano un carrello da golf.

I dettagli sulle nozze

A dispetto della riservatezza della cerimonia, sono numerosi i dettagli sulle nozze lampo tra Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger: a dare un’idea dell’aria che si respirava nel corso della celebrazione sono le parole di chi ha assistito alla cerimonia, che tracciano il ritratto di una sposa raggiante e di uno sposo più che emozionato. “Oggi è il giorno più felice di sempre per Katherine. Non ha mai smesso di sorridere. E Chris sembrava stordito dall’eccitazione”, ha rivelato un invitato a People. “Il luogo – ha aggiunto inoltre la fonte – era bellissimo. Un sacco di fiori e verde ovunque. Un ambiente molto romantico per un matrimonio”. La location prescelta per la celebrazione, secondo quanto rivela E Online, sarebbe il San Ysidro Ranch a Montecito, un luogo da favola non troppo distante da Santa Barbara, in California. Tra gli ospiti illustri, oltre a papà Arnold Schwarzenegger, il regista di Guardians of the Galaxy James Gunn, l’amico di famiglia Shriver-Schwarzenegger e l’attore Rob Lowe. Il colore prescelto per le nozze, sempre se condo EOnline, sarebbe il rosa e le damigelle, su indicazione della sposa, avrebbero indossato dei vestiti con scollo a “v” e gonne in tulle.

