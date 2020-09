Chrissy Teigen: “Incinta, ho perso tanto sangue”/ La moglie di John Legend ricoverata

Chrissy Teigen, moglie di John Legend nonché modella e influencer, è stata ricoverata in ospedale. La ragazza si trova attualmente presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, Stati Uniti, a causa di alcune complicazioni dovute alla sua gravidanza. Come ben si sa, la Teigen è incinta del terzo figlio, e la dolce attesa non si sta rivelando propriamente dolce, a causa di una serie di problemi fisici che sono subentrati soprattutto negli ultimi tempi. In particolare, Chrissy ha avuto un sanguinamento importante, che non accennava a frenarsi, e di conseguenza è stata costretto al ricovero e a farsi prendere in cura dagli specialisti. “Ogni volta che andavo in bagno era sangue – ha raccontato poi la stessa Chrissy Teigen attraverso i suoi social, parlando con i fan – anche stando sdraiata era sangue. Oggi, era come se avessi aperto un rubinetto al minimo lasciandolo aperto”.

CHRISSY TEIGEN E LE DUE GRAVIDANZE PRECEDENTI PERFETTE

Una situazione sicuramente non piacevole per la moglie di John Legend, già mamma dei piccoli Luna Simone e Miles Theodore, rispettivamente di anni 4 e 2. Con loro non aveva avuto alcun problema, e la gravidanza era stata pressoché perfetta, ma questa terza gestazione è invece decisamente più complessa. Chrissy Teigen ha spiegato che è dovuta correre nell’ospedale losangelino in quanto non smetteva di sanguinare, aggiungendo che è stato “davvero brutto” e che non si sarebbe mai immaginata, quando aveva ricevuto la notizia della terza gravidanza, di vivere questa situazione. Non è ben chiaro quanto durerà il ricovero, se fino al termine della gravidanza, o prima, ma siamo certi che a breve arriveranno novità a riguardo, anche perché Chrissy Teigen è “obbligata” a tenere informati i suoi seguaci, ben 31.1 milioni di follower solo su Instagram, più tutti gli altri sui vari canali social. La moglie di John Legend ha aggiunto che si sente un po’ meglio ma che è costretta al riposo in quanto la sua “placenta è ancora debole”.



