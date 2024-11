Christian, chi è il figlio morto di Dalila Di Lazzaro: i ricordi della madre

Dalla storia d’amore con Franco, quando aveva soli 15 anni, Dalila Di Lazzaro, ha messo al mondo il figlio Christian, nato nel 1969 ma prematuramente scomparso a causa di un incidente sulla via Cassia a Roma. Aveva soltanto 22 anni Christian, quando un impatto fatale e drammatico gli costò la vita, mandando all’aria quella della madre, a quei tempi nel pieno della sua carriera e che si ritrovò a fare i conti con un dolore senza precedenti e indescrivibile. A quei tempi Christian studiava e sognava di diventare dentista, oltre a coltivare la sua passione per la musica, Dalila Di Lazzaro scoprì infatti solo dopo il tragico lutto che il ragazzo componeva canzoni.

Riguardo alla morte del figlio Christian, Dalila Di Lazzaro ha raccontato un toccante retroscena: “Dopo Mia madre e mio padre li vidi dopo la morte e li ricordo così, non riesco più a ricordarli per come erano, con Cristian non ho voluto vederlo, credevo di morire”.

Dalila Di Lazzaro e la morte del figlio Christian: “Ho pensato al suicidio”

La morte del figlio Christian, quando aveva solamente 22 anni, è costata cara a Dalila Di Lazzaro, che si è ritrovata a fare i conti con un incubo senza fine che ancora oggi la tormenta e non potrebbe essere altrimenti.

In una intervista concessa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Dalila Di Lazzaro ha raccontato: “Fortunatamente avevo vicino delle persone che mi hanno aiutata, per molto tempo, me l’hanno confessato dopo, mi hanno riempito i bicchieri di calmanti” ha rivelato l’artista che ha dunque fatto affidamento sui medicinali dopo il drammatico evento. Il messaggio straziante inviato a Dalila Di Lazzaro fu recapitato direttamente dall’ospedale: “Mi dissero che mio figlio era nella sala mortuaria e dovevo andare a prendere le sue cose” ha confessato l’attrice scavando nella ferita.

