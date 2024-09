L’INCIDENTE MORTALE A 22 ANNI DI CHRISTIAN DI LAZZARO.

Chi è Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro e cosa sappiamo dell’incidente che lo aveva portato via giovanissimo? Questo pomeriggio, nel consueto appuntamento del sabato con le interviste in esclusiva di “Verissimo”, negli studi del talk show in onda su Canale 5 sarà di scena una vecchia conoscenza degli aficionados di Silvia Toffanin, vale a dire la 71enne ex modella e attrice originaria di Udine. E nel corso del consueto ritratto a 360 gradi dell’ospite di turno, ma con una finestra sempre aperta sui prossimi progetti di vita e professionali, la donna potrebbe tornare anche sul dolore che dagli Anni Novanta in poi ha segnato la sua vita: scopriamo dunque chi è Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro.

Raccontare chi è Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro, ci porta a tornare indietro nel tempo, non solo agli albori della carriera artistica e cinematografica dell’attrice e oggi anche apprezzata scrittrice friulana ma anche alla sua stessa adolescenza: infatti la Di Lazzaro, all’epoca conosciuta con lo pseudonimo di Dalila Di Lamar, rimase incinta giovanissima del suo primo e unico figlio, diventando di fatto mamma già a 16 anni, nel 1969: quel bambino infatti era nato dalla breve storia d’amore avuto dalla madre con Franco Cocetta, il ‘fidanzatino’ di quei tempi assieme al quale era scappata assieme all’età di 15 anni anche perché per lei era oramai impossibile rimanere, con un figlio in grembo, in quella casa dove veniva picchiata e che fu teatro anche di una violenza quando era ancora bambina.

FIGLIO MORTO DI DALILA DI LAZZARO: “IN OBITORIO MI BENDAI GLI OCCHI E…”

Scoprendo il dolore che la madre ha dentro da 32 anni anni e chi è Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro, ci porta al 1992, anno in cui il ragazzo muore tragicamente, all’età di soli 22 anni, in un incidente stradale sulla Via Cassia, a Roma: “Christian era del 1969, oggi sarei nonna, chissà…” aveva ricordato qualche tempo fa rievocando l’incidente della sera del 19 maggio quando fu travolto da un’auto mentre rincasava: “Lui studiava, voleva diventare un dentista, sarebbe dovuto andare negli USA per perfezionarsi. Era un chitarrista, suonava in un complessino (…) Solo dopo la morte seppi che componeva canzoni, me lo dissero i ragazzi della band” aveva aggiunto la madre, tornando poi sulle drammatiche ore successive all’incidente.

Nella scoperta del suo rapporto con la madre (“Eravamo legatissimi, mai un problema”) e di chi è Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro, il racconto dell’ex modella al ‘Corriere della Sera’ prosegue così: “Al risveglio al mattino trovai un messaggio in segreteria. Fu terribile. Era dall’ospedale: ‘Purtroppo c’è qui suo figlio. È nella sala mortuaria, dovrebbe venire a prendere le sue cose’… Ma come si fa a lasciare un messaggio così? All’obitorio, prima di accarezzarlo per l’ultima volta mi bendai gli occhi. Volevo ricordamelo, ma da vivo”. Dopo la tragedia, Dalila ebbe anche un intenso incontro con Papa Wojtyla che le diede la comunione e la confortò: poi la ricerca del silenzio e del vivere quel dolore privatamente, con la fuga ad Hammamet e la scrittura di un libro autobiografico, una sorta di analisi interiore. “Ogni giorno parlo alla sua foto (…) Mia madre e mio padre li vidi dopo la morte e li ricordo così, non riesco più a ricordarli per come erano. Con Cristian non ho voluto vederlo, credevo di morire (…) Non l’ho visto e per me è stata una salvezza. Penso sia andato a fare un viaggio”.