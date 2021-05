Christian/ Dalla hit “Daniela” alla depressione. Il doppio matrimonio con Dora Moroni

Christian, al secolo Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, negli anni 80 era considerato lo Julio Iglesias italiano. Nato a Palermo nel 1947, inizia a giocare a calcio ma deve interrompe prematuramente la sua carriera a causa di un’aritmia cardiaca. Inizia così a dedicarsi alla musica: “Mia sorella fa la cantante e deve partecipare al Festival di Inverigo, vicino a Milano. All’ultimo momento rinuncia e al suo posto ci vado io. Arrivo terzo e vengo notato dagli autori Leo Chiosso e Francis Lai, che mi fanno firmare un contratto”, ha raccontato qualche anno fa a Libero Quotidiano. È stata Mina a scegliere il suo nome d’arte. Nel 1970 vince il Festivalbar dei giovani con il brano “Firmamento”. Il successo arriva nel 1982 con la hit romantica “Daniela”, che rimane nelle classifiche per quasi un anno. Partecipa sei volte a Sanremo e in quegli anni si esibisce anche davanti al pontefice Giovanni Paolo II. Christian non ha mai smesso di cantare: nel 2011 ha pubblicato il disco “Cara mamma” a scopo benefico intitolato. Nel 2015 ha ripreso a esibirsi dal vivo e nel 2016 ha pubblicato un “Best of” dei suoi successi. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive, tra cui “Name the tune – indovina la canzone” di Enrico Papi.

Christian: il “doppio” matrimonio con Dora Moroni

Nel 1985 Christian incontra Dora Moroni, showgirl e cantante nota per i programmi insieme a Corrado. Il 13 luglio 1978 Dora era rimasta coinvolta in brutto incidente d’auto, proprio a fianco di Corrado, che ha compresso le funzioni del linguaggio. Si sposano nel 1986 e l’anno successivo hanno un figlio, Alfredo. Incidono anche un disco insieme e sono costantemente sotto i riflettori. Il loro matrimonio, tra alti e bassi, dura fino al 1997, poi i due si separano, tra voci e dicerie che fanno molto soffrire il cantante: “Hanno cercato di distruggermi e io ho sofferto soprattutto per nostro figlio che doveva sopportare queste dicerie”, ha raccontato Christian a Libero Quotidiano. Un altro duro colpo avviene quando il figlio Alfredo, si trasferisce in America e decide di sposarsi all’insaputa del padre: “Sono caduto in depressione”. Nel 2008 Christian è diventato nonno di Aeely, figlia di Alfredo, che vede spesso tramite internet. A inizio anno, ospiti di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”, Christian e Dora Moroni hanno annunciato di essere tornati insieme e di avere intenzione di risposarsi.

