Christian De Sica, chi è la moglie Silvia Verdone/ “Dopo 40 anni ci prendiamo ancora in giro”

Chi è Silvia Verdone, sorella di Carlo e moglie dell’attore

Nella vita dell’amato artista romano Christian De Sica da oltre 40 anni c’è spazio per l’amore, visto che l’artista è sposato con la sorella di Carlo, Silvia Verdone. Una storia che prosegue a gonfie vele nonostante lo scorrere del tempo e non conosce crisi, anzi, i segreti per tenere intatta la storia dei due sono molteplici e mai scalfiti, come testimoniato dall’attore che nel corso di una dedica social ha svelato: “Io e mia moglie Silvia ci amiamo ancora, siamo felici di invecchiare insieme, il nostro segreto è che ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa. Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie” le parole dell’arista che non perde mai occasione per soffermarsi sullo speciale legame.

I due si sono conosciuti da giovanissimi, quando la sorella di Carlo Verdone aveva soli 14 anni mentre Christian 20: “Andavo a fare i compiti a casa sua visto ce il fratello era un mio compagno di classe” ha ricordato De Sica in diverse occasioni.

Christian De Sica e gli inizi nel cinema: “Mi ha aiutato mia moglie”

Gli inizi di carriera per l’attore romano, nonostante portasse dietro il pesante cognome del papà Vittorio, non sono stati facili come raccontato più volte e grande sostegno lo ha sempre trovato nell’amata moglie Silvia, che non ha mai mollato il fianco del comico anche quando il successo non arrivava: “Io mi ricordo che salivo e scendevo le scale dei produttori, mi ha aiutato Silvia che faceva la speakerina in una delle televisioni private qui di Roma” ha confidato l’attore nel corso di una delle interviste concesse a Domenica In di recente.

Negli ultimi anni De Sica e la moglie Silvia Verdone sono anche diventati nonni e il lieto evento ha ovviamente scatenato il loro entusiasmo e anche quel lato giovanile che non si è mai affievolito: “Ci siamo proprio rincog**oniti dietro alla bambina Bianca”











