Silvia Verdone, chi è moglie di Christian De Sica?/ 40 anni d’amore “Il segreto è…”

Silvia Verdone è la moglie del noto attore Christian De Sica, che domenica 2 giugno sarà ospite nell’ultima puntata di Domenica in per parlare del nuovo film “Ricchi a tutti i costi” disponibile dal 4 giugno sulle piattaforme. Silvia Verdone, classe 1958, è la sorella del noto attore comico Carlo Verdone e del regista Luca Verdone e sia la sua storia personale che quella sentimentale sono estremamente legate al mondo dello spettacolo.

Da giovanissima Silvia, figlia del noto storico cinematografico Carlo Oreste Verdone, decise di prendere la strada del padre e dei fratelli e di cominciare a esporsi sotto i riflettori, la sua bellezza venne notata immediatamente e gli permise di diventare una delle “signorina buonasera” di Rai 3; Proprio in quel periodo Silvia conosce un grande amico del fratello Carlo: Christian De Sica. Negli anni ’90 le ambizioni di Silvia crescono e diventa una produttrice cinematografica e teatrale, occupandosi persino di alcuni film che vedevano Christian De Sica protagonista, tra cui “Simpatici & Antipatici”.

La storia d’amore tra Christian De Sica e Silvia Verdone

Nonostante la passione per il mondo del cinema fosse di famiglia, il grande sogno di Silvia Verdone era l’amore, ed è riuscita a coronarlo sposando proprio l’uomo di cui si era innamorata a soli 14 anni. Christian De Sica in alcune interviste aveva rivelato: “Quando l’ho conosciuta avevo 20 anni e lei 14. Andavo a fare i compiti a casa sua, perché il fratello Carlo Verdone era un mio compagno di classe”; i due poi sono convolati a nozze negli anni ’80 e hanno ampliato la famiglia con l’arrivo dei figli Brando (classe 1983, attualmente attore e regista) e Maria Rosa (classe 1987, attualmente costumista ed esperta di moda).

Silvia proprio come i suoi fratelli non è mai stata di tante parole davanti ai riflettori, soprattutto in merito alla sua vita privata, ma qualche anno fa, è stato il marito Christian a svelare sui social il segreto del loro amore: “Io e mia moglie Silvia ci amiamo ancora, siamo felici di invecchiare insieme. Il segreto? Ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c’è tanto rispetto, che è la prima cosa. Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie”.











