Quella tra Christian De Sica e sua moglie Silvia Verdone è una storia d’amore con la S maiuscola. Una storia che procede ininterrottamente da cinquantadue anni e che nonostante il passare degli anni si rinnova giorno dopo giorno. Perché Christian e Silvia, insieme, si divertono come non mai. Non hanno perso l’ironia e la leggerezza che ormai tanti anni fa li ha uniti per sempre. In una intervista rilasciata a Verissimo, qualche tempo fa, l’attore romano ha parlato del suo rapporto con la sorella di Carlo Verdone e del ‘segreto’ che permetto alla loro relazione di proseguire ed evolversi positivamente.

“Eravamo due ragazzini quando ci siamo conosciuti. Abbiamo imparato a rispettarci e a non prenderci sul serio. Quando torno a casa dal lavoro mi dedico alla mia famiglia, ai miei figli e ai miei nipoti”, assicura De Sica. Perché “sposarsi solo con le telecamere” può essere molto pericoloso assicura l’attore.

Quando De Sica cominciò a frequentare Silvia, il suo attuale cognato e amico Carlo Verdone non la prese benissimo. I due attori arrivarono a litigare per una frequentazione che Verdone non vedeva affatto bene: “Quando ha scoperto che ci vedevamo, lui dice che mi ha menato, ma non è vero: ci siamo strattonati sotto casa”, ricorda divertito Christian De Sica.

Con sua moglie Silvia Verdone le cose sono andate per il meglio fin da subito e infatti la coppia ha presto allargato la famiglia con la nascita di Brando e Maria Rosa. Poi è arrivata anche la nipotina Bianca, la figlia di Maria Rosa, una bambina per la quale nonno Christian stravede e non fa nulla per nasconderlo. “Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca”, le sue splendide parole.

