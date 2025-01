Non solo uno showman, attore e regista di successo, Christian De Sica è anche marito e padre. Dal 1980 l’attore è sposato con Silvia Verdone, la sorella di Carlo Verdone conosciuta tra i banchi di scuole. Un amore adolescenziale che nel tempo è diventato sempre più importante con la coppia che, a distanza di più di 40 anni, è più unito e innamorato che mai. “Quando l’ho conosciuta avevo 20 anni e lei 14” – ha raccontato lo showman italiano, figlio del celebre ed indimenticabile Vittorio de Sica. Il primo incontro è stato del tutto causale visto che Christian studiava con Carlo Verdone, suo grande amico e compagno di scuola. “Andavo a fare i compiti a casa sua, perché il fratello Carlo Verdone era un mio compagno di classe” – ha raccontato De Sica.

Nonostante la differenza di età tra Christian e Silvia scatta una complicità speciale anche se all’inizio la loro storia non era ben vista in particolare da Carlo Verdone che l’ha ostacolato. “Ci furono liti per questa storia” – ha raccontato proprio Carlo Verdone che ha rivelato dalle pagine del settimanale Oggi “ci litigai e gli diedi anche uno schiaffone”.

Christian De Sica e Silvia Verdone: “ci amiamo per davvero”

La lite tra Carlo Verdone e Christian De Sica in realtà è stata smentita proprio dalla sorella Silvia Verdone che proprio al settimanale Oggi ha confidato: “figuriamoci. L’ho chiesto a Christian. Mi ha detto che non lo hai mai nemmeno sfiorato”. Anche Christian De Sica ha smentito la cosa: “lui dice che mi ha menato, ma non è vero”. In realtà Carlo Verdone non era molto d’accordo con le intenzioni dell’amico che ai tempi delle scuole era avvezzo a diverse frequentazioni, ma in realtà Christian si era perdutamente innamorato della sorella al punto da presentarsi a casa dei genitori per chiederne la mano.

“Ero un ragazzino ed ero un buffoncello, ma dopo ci siamo amati per davvero” – ha detto il figlio di Vittorio De Sica che ha definito la moglie Silvia Verdone come la sua “roccia” e la spalla a cui a appoggiarsi nei momenti di grande dolore e difficoltà. I due sono anche diventati genitori di due figli meravigliosi.