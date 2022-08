Christian De Sica ironizza su Damiano David in perizoma/ “Toni Brando tutta la vita!”

Damiano in perizoma sul palco agli Mtv Vma: “caso censura per il gruppo”

Pochi giorni fa, si è tenuta la 39esima edizione degli MTV Video Music Awards negli Stati Uniti. La manifestazione musicale non verrà sicuramente dimenticata presto; questo per il look trasgressivo e stravagante del fontman dei Maneskin e della sua collega Victoria.

Durante l’esibizione, Damiano David si è presentato in perizoma sul palco e Victoria lo ha seguito con un seno scoperto da un abito monospalla. Secondo quanto riporta il web, la regia dell’evento musicale avrebbe censurato alcune inquadrature che mostrano i look sensuali dei due artisti. Questa scelta è stata contestata da parte dei fan perchè “avrebbero in qualche modo condizionato la diretta con inquadrature da lontano e sul pubblico”. In ogni caso, il look così trasgressivo di Damiano David e Victoria ha attirato l’attenzione di molti tra cui anche Christian De Sica.

Christian De Sica commenta il look di Damiano David agli Mtv Vma

Christian De Sica, amatissimo attore italiano, ha voluto dire la sua sul perizoma indossato da Damiano David agli MTV Video Music Awards. Difficilmente l’interprete scrive qualcosa riferito a se stesso sui social, ma questa volta ci ha tenuto in modo particolare a ironizzare sul trasgressivo look del frontman dei Maneskin.

Christian De Sica scrive: “Damiano chi? Toni Brando tutta la vita” poi sulla descrizione: “Un trasgressivo Damiano dei Maneskin manda in delirio i fans agli MTV Music Awards” allega la foto di se stesso nel ruolo di Toni Brando. Nella celebre pellicola, infatti, l’attore romano interpretava un uomo eccentrico che usava indossare un perizoma nero. L’ironia è stata subito molto apprezzata dai follower che amano profondamente l’attore e che lo seguono senza esitazione. Del resto un gesto così trasgressivo per Damiano, non poteva che attirare l’attenzione su di sè e, alle volte, anche l’ironia da parte di Christian De Sica.

