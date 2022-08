Maneskin, esplode il caso censura agli MTV Video Music Awards/ C’entra il perizoma..

Mtv Video Music Awards 2022: Maneskin penalizzati dalle inquadrature?

La 39esima edizione degli MTV Video Music Awards live negli Stati Uniti d’America ha lasciato il segno con la partecipazione dei Maneskin, che in rappresentanza dell’Italia hanno rubato la scena ai colleghi e rivali all’evento di premiazioni musicali dedicato agli artisti, alla musica e ai video più influenti degli ultimi 12 mesi. La formazione musicale made in Italy, che ha trionfato vincendo Sanremo 2021 e gli Eurovision Song Contest 2021 con il glam rock di Zitti e buoni, ha appassionato gli spettatori degli MTV Vmas 2022 sfoggiando il suo irresistibile stile sulla passerella, per la gioia dei fotoreporter e i fedeli supporters, non solo italiani, nel mondo. E non è tutto. La band ha ricevuto l’importante riconoscimento del premio per la categoria Best Alternative, per il lavoro di I wanna be your slave, e ha eseguito una performance totally live a dir poco sorprendente all’evento americano. Sulle note di Supermodel, uno dei brani che registrano un notevole numero di ascolti sulla piattaforma di streaming Spotify, infatti, la formazione italiana ha dato prova di saper trascinare folle di fruitori di musica dal vivo, con esibizioni a voce e strumenti suonati sul palco, riuscendo ad essere al contempo iconici e coniugando quindi bravura e bellezza, tecnica e stile. Il gruppo si è non a caso aggiudicato il record storico per essere il primo gruppo italiano ad ottenere un moonman agli MTV Video Musica Awards, ma al di là delle luci della loro apparizione all’evento, si rilevano anche delle ombre in queste ore, nel web.

A farle emergere sono gli stessi fan dei Maneskin, che via social, a cerimonia di premiazioni ormai ultimata contestano quella che si definirebbe essere stata una “censura” che il gruppo avrebbe subito da parte della produzione degli MTV Video Music Awards, con delle inquadrature mancate sui look aggressive del leader Damiano e la compagna di band Victoria presentati alla cerimonia: “Avete rovinato la loro performance”, si legge tra i commenti critici rilasciati dagli utenti in rete.

Esplode il caso “censura” ai danni dei Maneskin

Secondo le contestazioni il gruppo sarebbe stato penalizzato all’evento dalle inquadrature che per il volere della regia avrebbero evitato di mostrare agli spettatori il sexy thong indossato da Damiano David e la carica sensuale della scollatura sul lato A dell’outift monospalla di Victoria De Angelis. Il perizoma con il lato B di Damiano David e la scollatura sul seno di Victoria De Angelis sono ora il caso web degli MTV Video Music Awards, con gli utenti che contestano la censura riservata ai due artisti al grido “avrebbero in qualche modo condizionato la diretta con inquadrature da lontano e sul pubblico”. Ma, dai profili social MtvNews condivide a quanto pare fieramente un estratto dell’esibizione con il lato B in bella vista di Damiano, con tanto di descrizione provocatrice: “Ti abbiamo visto”. E i Måneskin non possono che dirsi soddisfatti: “È davvero fantastico. Non ci aspettavamo di vincere. Qui ci sono grandi artisti, quindi per noi è un onore”.

Nel frattempo, schiere di supporters si dicono al settimo cielo per lo spettacolo adrenalinico che i Maneskin da record hanno saputo regalare all’evento made in America.











