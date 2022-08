Christian De Sica sbotta contro Gaia Nanni/ “Tu lontana dai miei cinepanettoni? Ma chi ti conosce e vuole!”

Christian De Sica sbotta contro Gaia Nanni dopo le sue dichiarazioni sui cinepanettoni

Dopo lo sfogo di qualche giorno fa contro l’atteggiamento di alcuni influencer sui social, Christian De Sica torna a far parlare di se. L’attore lancia un nuovo attacco che questa volta è però in risposta ad alcune dichiarazioni fatte da una collega che ha tirato in ballo lui e il suo lavoro cinematografico. Lei è Gaia Nanni, attrice di Firenze che si divide tra cinema e teatro, e che ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino durante la quale, parlando di stereotipi, ha ammesso di evitarli in ogni suo spettacolo.

Nel sottolinearlo, l’attrice ha citato proprio De Sica e i suoi cinepanettoni: “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale“.

Christian De Sica replica a Gaia Nanni e scatena l’approvazione dei fan

Parole che sono arrivate dritte a Christian De Sica che, dopo averle lette, non è rimasto in silenzio. L’attore non solo ha condiviso lo stralcio dell’intervista di Gaia Nanni sul suo profilo Instagram, ma ha poi replicato a tono, scrivendo: “Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni!” Una replica che ha suscitato gli applausi virtuali dei follower del celebre attore, concordi con lui al punto tale da definirlo “un idolo”. Una stoccata alla quale l’attrice potrebbe comunque presto decidere di replicare.

