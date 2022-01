Christian Eriksen: “Sono morto per 5 minuti”/ “Sogno? Il mondiale in Qatar”

Christian Eriksen è tornato a parlare del dramma accadutogli la scorsa estate, durante il campionato europeo di calcio, in cui ebbe un gravissimo attacco cardiaco che lo portò quasi alla morte. Attraverso un video postato sul suo profilo Twitter, che trovate qui sotto, l’ex calciatore dell’Inter ha mostrato lo spezzone di un’intervista effettuata con una tv danese: “È stato fantastico che in molti abbiano sentito come un desiderio di scrivermi o mandarmi fiori – le sue parole tradotte dal Corriere della Sera – questo ha avuto un impatto su molte persone e hanno sentito il bisogno che io e la mia famiglia lo sapessimo”.

“Questo mi ha reso molto felice – ha continuato Eriksen – all’ospedale continuavamo a dirmi che ricevevano fiori per me, è stato strano perché non ti aspetti che la gente ti spedisca fiori perché sono morto per cinque minuti. È stato qualcosa di straordinario, ma è stato gentile da parte di tutti. È stato un aiuto per me, ricevere tutti questi auguri. E la gente continua a scrivermi. Ho ringraziato le persone che ho conosciuto, i dottori, la mia famiglia e tutti i fan che mi hanno spedito migliaia di lettere, email e fiori, o chi mi ha incontrato per strada. Vi ringrazio per il supporto”.

CHRISTIAN ERIKSEN: “SONO CONVINTO CHE POSSO TORNARE A GIOCARE”

Christian Eriksen ha parlato anche del suo futuro, dicendo di puntare al mondiale del Qatar che ci sarà fra circa un anno: “I miei obiettivi? Uno è quello di giocare il Mondiale in Qatar. A dire il vero più che un obiettivo è un sogno. Se sarò convocato, certo. In generale, il mio sogno è tornare. Io sono sicuro che ci riuscirò, fisicamente sono tornato in forma”.

“Ci vuole ancora un po’ di tempo – ha specificato Eriksen, convinto di poter rimettere piede in campo – mMa dimostrerò di poter tornare ai miei livelli. Posso ancora giocare con la mia Nazionale. Il mio cuore non è un ostacolo”. Eriksen ha dovuto rescindere il contratto con l’Inter lo scorso 17 dicembre in quanto in Italia è vietato l’utilizzo del defibrillatore cutaneo che lo stesso calciatore della nazionale danese è stato obbligato ad impiantarsi dopo l’infarto del 12 giugno.

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022





