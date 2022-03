Christian, fratello delle Sorelle Selassié/ “Un ragazzo molto a modo e riservato”

Christian Selassiè è il fratello delle Princess Clarissa, Jessica e Lulù Selassiè. Figlio di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, il padre tanto chiacchierato delle Princess, Christian ha 31 anni e vive a Roma. E’ legatissimo alle sorelle con cui ha vissuto momenti di grande difficoltà quando il padre è caduto in disgrazia finendo in carcere a Lugano con l’accusa di truffa. A differenza delle sorelle però Christian è un ragazzo molto timido, discreto e riservato e non ha alcun interesse alla popolarità televisiva. Il suo nome però nel 2018 è stato al centro del gossip per via di una presunta relazione con Giovanni Ciacci. Proprio il costumista, ospite del programma radiofonico La Zanzara, rivelò sul fratello delle Selassiè: “l’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice: ‘Sei pronto a sposarmi'”.

Dichiarazioni forti quelle di Ciacci, anche se nessun matrimonio è stato celebrato. Anzi due anni dopo Giovanni Ciacci smentii clamorosamente che si trattasse del fratello delle Selassiè.

Christian Selassiè e il flirt con Giovanni Ciacci: vero oppure no?

Eppure Giovanni Ciacci dalla pagine di Fanpage.it ha raccontato gli unici incontri avvenuti con Christian Hailé Selassié, il fratello delle Sorelle Selassiè. “Stavo scrivendo “La Contessa”, un libro biografico sulla vita scandalosa di Giò Stajano, che aveva detto di aver avuto una storia con un principe ereditario dei Selassié. Una sera conosco per caso Jessica, Lulù e Clarissa. Eravamo io, Raimondo Todaro, Giulia Salemi, la Dark Polo Gang e un giornalista di una testata importante” – ha detto Ciacci che ha precisato – “l’ho visto in totale due volte. Dopo quel giorno, sono stato a cena a casa loro perché vado pazzo per lo Zighinì, piatto che la mamma dei Selassié prepara divinamente e così li ho incontrati di nuovo. Mi hanno accolto come un ospite molto gradito. Io e Christian ci siamo scattati una foto pubblicata poi nelle Instagram Stories, ma nulla di più, da allora non l’ho neanche più sentito”.

Infine proprio Giovanni Ciacci parlando di Christian ha detto: “è un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è eterosessuale e presumo che abbia una fidanzata”.

