CHRISTIAN FREGONI, CAMPIONE CADUTA LIBERA/ “Io a Uomini e Donne? Chissà…”

Continua a mietere successi Christian Fregoni, il nuovo campione di Caduta Libera che nel quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 ha già portato a casa 130mila euro. “Il bagnino Cris”, come viene chiamato nello sporting club in cui lavora, è bresciano come il campione dei record che lo ha preceduto, Nicolò Scalfi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Fregoni spiega:”Lo so, è curioso. Non ci conosciamo se non di vista, e tifavo per lui solo per campanilismo”. Ma di chi è il merito se Christian oggi è il campione indiscusso di Caduta Libera? Lui risponde senza esitare:”Mia sorella Giulia: mi ha iscritto senza dirmi niente perché ogni sera rispondevo correttamente alle domande di Gerry. Quando poi la produzione mi ha contattato ho deciso di fare il casting. Due giorni dopo mi hanno detto che ero stato selezionato: il 3 luglio c’è stata la mia prima apparizione e il 17, il mio compleanno, è stata la mia prima giornata da campione”.

CHRISTIAN FREGONI:”UOMINI E DONNE? DICO CHE…”

Christian Fregoni racconta così la sua esperienza all’interno del programma di Gerry Scotti:”Mi hanno fatto subito sentire a mio agio, anche se sono uno che sente poco la tensione. Cadere nella botola poi è così divertente che vorrei continuare a sbagliare per rifarlo! Vedermi in tv che effetto mi fa? Straniante ma bello. Sostengono che sia telegenico. In passato i miei mi dicevano di fare il modello, ma non la vedevo come un’esperienza giusta per me. Uomini e donne? Non so se lo farei (ride, ndr). Ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono tra i miei programmi preferiti”. Fregoni ha le idee chiare:”Da piccolo amavo i documentari e da sempre sono un fedele seguace dei quiz di Gerry, che è parte della famiglia, come uno zio. Sono cresciuto con ‘Passaparola’. Quando l’ho conosciuto sono rimasto senza parole, è una persona squisita che sa immedesimarsi negli altri”.

CHRISTIAN FREGONI: “SONO SINGLE”

Ma come intende spendere la cifra vinta a Caduta Libera il bravo Christian Fregoni? Il campione più amato dalle italiane spiega:”Innanzitutto vorrei comprare una casa per me. In futuro mi piacerebbe aprire una mia struttura sportiva da gestire. Non so se rimarrò a Brescia. Non escludo nulla”. Tra i desideri da realizzare nell’immediato ce n’è uno che spicca sugli altri:”Tornare in Africa per fare un safari. Sono stato in Kenya dieci giorni e mi hanno cambiato la vita. A parte gli animali ho visitato i villaggi dei Masai e mi sono reso conto di una realtà diversa dalla nostra. Viaggiare apre gli occhi, adoro esplorare il mondo. Con i primi soldi vinti andrò in Giappone o in Canada”. Ma c’è spazio per l’amore? “Sono ancora single e ci tengo a precisarlo! Sono esigente e per ora mi diverto. Se arriverà la persona giusta lo capirò. Finora non ho avuto storie importanti, solo cose da poco”. Qualcuna è pronta a farsi avanti?



