Uomini e donne/ Andrea Zelletta smentisce: “Mai dormito separati” (Trono Classico)

Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, chiarisce alcuni aspetti dell’intervista recentemente rilasciata al settimanale di Più Tv. Una sua dichiarazione ha infatti fatto sobbalzare alcune telespettatrici del trono classico, le quali, a quanto pare, conoscono molto bene ogni dettaglio della sua vita provata. La dichiarazione a cui Zelletta si riferisce è questa: “Alla fine della serata”, si legge sulnoto settimanale in merito alla prima notte che l’ex tronista avrebbe passato con la sua corteggiatrice – lei è andata nel suo albergo e io nel mio. Ci siamo baciati, certo – si legge su Di Più – ma lei ci ha tenuto a dirmi che prima di andare oltre doveva e voleva aspettare”. Andrea Zelletta conferma però che le cose non sono andate proprio così come sono state raccontate sul noto giornale di gossip. Per questo motivo promette una smentita ufficiale, da rilasciare in seguito al suo ritorno dalle vacanze.

UOMINI E DONNE, LA CONFERMA DI NATALIA PARAGONI

In attesa di una smentita ufficiale, Andrea Zelletta ci tiene a rassicurare tutte le fan del trono classico di Uomini e donne che in queste ultime ore si sono rivolte a lui per ottenere dei chiarimenti: “volevo dirvi una cosa ragazzi – dice Zelletta in una clip su Instagram Story – mi sono arrivati tanti screenshot. Per quanto riguarda la mia intervista rilasciata su Di Più – spiega l’ex tronista – non è stata riportata, scritta esattamente per come io ho rilasciato le dichiarazioni, non ho mai dichiarato – aggiunge – di aver dormito in un hotel separato la prima notte con Natalia, chiariremo tutto quando torneremo a casa”. Poco dopo, Andrea Zelletta ha condiviso una story nella quale si è lasciato immortalare assieme alla sua fidanzata, Natalia Paragoni: “Confermiamo un po’ questa cosa – le chiede lui stringendo la a sé – non abbiamo dormito in hotel separati”; lei garantisce: “per niente ragazzi, ve lo assicuro”.

