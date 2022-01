Christian Fregoni, il bagnino campione di “Caduta Libera”/ Dal quiz a personaggio Tv

Una lunga partecipazione a un quiz permette certamente di entrare nel cuore del pubblico e rende riconoscibile a lungo il volto di un concorrente. Ne sa qualcosa Christian Fregoni, che da bagnino è diventato uno dei campioni più importanti di “Caduta Libera“, secondo solo a uno sfisante che è quasi suo coetaneo, Nicolò Scalzi, I due hanno in comune anche l’origine (sono entrambi bresciani), oltre alla grande cultura, che ha permesso loro di conquistare una vincita più che importante. Complessivamente, lui ha mantenuto il titolo per 39 puntate, cadendo su una domanda in merito al nome degli abitanti di Gubbio.

Alberto Matano furioso "Troupe di Canale 5 ci ha sottratto l'intervistato"/ "Non va…"

Christian Fregoni è arrivato nello studio del programma condotto da Gerry Scotti a fine 2019 e ha conquistato tutti anche per il suo aspetto fisico, decisamente sexy. Una caratteristica che lo ha portato a incrementare in breve tempo il numero dei follower sui suoi profili social. Nonostante la popolarità acquisita, lui è rimasto quello di sempre e non ama condividere momenti del suo privato online.

Liliana Resinovich, il marito: "È stata plagiata da amico"/ "Non voleva lasciarmi"

Christian Fregoni: perché piace il sexy bagnino di “Caduta Libera”

I successi ottenuti a “Caduta libera” hanno permesso a Christian Fregoni di acquisire popolarità. Non è stato un caso che qualche tempo dopo sia netrato a far parte del cast de “La pupa e il secchione e viceversa“, dove aveva una missione da portare a termine: salvare Francesca Cipriani, la guru delle Pupe che per l’occasione era finita in piscina.

A distanza di tempo, lui non può che essere soddisfatto dell’esperienza fatta nel quiz: “Oltre alla vincita ho avuto un bel riscontro da molte persone – ha raccontato a ‘Superguida Tv –.Tutte le persone che incontro dicono che gli sono piaciuto e che ho trasmesso un bell’esempio. Sono molto felice. È stata un’esperienza fantastica e la rifarei senza alcun dubbio”.

“Paolo Calissano aveva tanti progetti in corso”/ Stefania Orlando “Non aveva mollato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA