Christian Lucidi, Metthew McRae e Sal Lahoud: ex fidanzati Bianca Balti/ I matrimoni.

Bianca Balti attualmente pare sia single, ma la lista dei suoi ex è lunga: in passato ha avuto diversi fidanzati, oltre che due mariti. È da questi ultimi che ha avuto le sue due figlie: Matilde, la più grande, che vive col papà, e Mia, la più piccola, che invece vive con lei. Al di là di queste due importanti gioie, tuttavia, le storie d’amore della modella non sono mai state idilliache.

La prima storia importante, da cui è nata la prima figlia, è stata quella avuta con il fotografo Christian Lucidi. I due sono convolati a nozze nel 2006 e nel 2010 si sono lasciati. La bambina, all’età di 10 anni, decise a quel punto di andare a stare a Parigi con l’uomo. Il secondo matrimonio invece è quello con il creativo Metthew McRae. I due si sono conosciuti nel 2012 ed erano talmente legati che hanno accettato per diverso tempo di vivere lontani: lei in Europa, lui in America. Con la nascita della loro figlia hanno iniziato a vivere insieme e due anni dopo, nel 2017, si sono sposati in un ranch americano. Una unione civile durata solo 6 mesi.

Christian Lucidi, Metthew McRae e Sal Lahoud: ex fidanzati Bianca Balti. La storia tossica

Oltre ai due matrimoni con Christian Lucidi e Metthew McRae, un’altra storia ha segnato la vita amorosa di Bianca Balti, non in modo positivo. È quella avuta con Sal Lahoud, un ricco manager che opera nel settore della finanza, nonché cofondatore della Pave, azienda che offre prestiti a studenti. Inizialmente i due si sono mostrati innamorati e felici, ma presto la situazione è cambiata.

La modella ha infatti rivelato che la loro relazione è presto diventata tossica, tanto da arrivare ad essere vittima di minacce e ricatti. È per questo che dopo essersene resa conto lo ha lasciato. A livello psicologico, tuttavia, ne ha inevitabilmente risentito ed ha fatto ricorso ad un terapeuta per uscire da questo brutto incubo. Adesso sta meglio e si gode le sue figlie, con l’ambizione di averne altri. È per questa ragione che ha congelato i suoi ovuli: diventerà ancora mamma indipendentemente dal compagno che avrà a fianco.

