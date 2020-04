Christian Vieri, marito Costanza Caracciolo/ Lei: “è un padre meraviglioso e dolce”

Christian Vieri, il marito di Costanza Caracciolo, ospite a “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin trasmesso in replica sabato 4 aprile 2020 su Canale 5. L’ex bomber dell’Inter e della Nazionale Italiana di Calcio si è raccontato tra vita professionale e privata soffermandosi principalmente sul matrimonio con la moglie Costanza Caracciolo e sulla nascita della primogenita Stella che ha festeggiato un anno. “Sono pazzo di lei è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere” ha detto l’ex campione di calcio. Un amore importante quello tra l’ex velina di Striscia che, parlando proprio di Bobo Vieri ha detto: “starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile”. La nascita di Stella non ha però fermato il desiderio di famiglia del campione che ha rivelato: “siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando”. Prova riuscita alla grande visto che la coppia ha da poco festeggiato la nascita della secondogenita Isabel.

Christian Vieri: “Stella mi piacerebbe diventasse una tennista”

Parlando di figli, Christian Vieri non ha fatto mistero di desiderare un bel maschietto a cui semmai tramandare la passione per il pallone. “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore” – ha detto l’ex calciatore che sulla figlia Stella, invece, ha progetti diversi – “mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare”. Una cosa è certa come padre Bobo Vieri è attento e preciso come ha raccontato la moglie a Verissimo: “Christian diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso, in effetti devo dire che va benissimo così. Lui è un padre meraviglioso e dolcissimo, quello che ti regala un figlio è molto di più di quello che patisci”. Non solo, Costanza Caracciolo che recentemente ha partorito la seconda figlia Isabel sui social ha voluto scrivere un messaggio proprio per Vieri: “Ringrazio mio marito che si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto”.



