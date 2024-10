E’ un Bobo Vieri a 360 gradi quello che ha parlato in queste ore ai microfoni del Corriere della Sera, a cominciare dall’ex rapporto con Cassano e Vieri. La settimana scorsa è stato il fantasista di Bari Vecchio a tirare in ballo l’ex bomber di Inter e Juventus, e oggi è arrivata la replica, più o meno dello stesso tono. Vieri ha infatti spiegato di aver sentito parlare di se e della sua famiglia a sproposito di conseguenza “la mia famiglia non deve essere mai toccata”.

In ogni caso, l’ex giocatore afferma di aver “già messo un punto” sulla vicenda attraverso un comunicato stampa per poi concludere con un eloquente “Per me non esistono più”. Fa specie pensare come Vieri, Adani, Cassano e Ventola fossero così uniti e nel contempo amati e seguiti sulla Bobo Tv, per poi ad un certo punto “esplodere” definitivamente. Nessuno ha mai capito cosa sia successo realmente, si parla di differenze di vedute e chissà che un giorno il gruppo non possa fare pace e riavvicinarsi.

BOBO VIERI SU MALDINI IN NAZIONALE E L’INTER

L’intervista del Corriere della Sera si è quindi concentrata su temi di maggiore attualità calcistica, a cominciare dal terzo Maldini in nazionale dopo Cesare e Paolo. A riguardo l’ex attaccante afferma che Daniel può imporsi con la maglia azzurra, aggiungendo che: “Dipende tutto da lui” e sottolineando le caratteristiche differenti da qualsiasi altro attaccante della nazionale.

Dalla Nazionale al campionato, con un Napoli spumeggiante in prima posizione. Tutto merito di Antonio Conte per Vieri, anche per via del fatto che la squadra non partecipi alle coppe: “Il Napoli lotterà per lo scudetto”, anche perchè Conte è bravo a mettere subito le cose a posto: “E’ il top dei top”. Ma attenzione a non sottovalutare l’Inter, i campioni d’Italia in carica, e ancora la squadra più forte in assoluto nel nostro Paese per Vieri.

BOBO VIERI SU MILAN, JUVENTUS E ATALANTA

E chissà che anche in Champions non si possa dare vita ad un cammino da protagonisti: “Ma la testa deve essere sempre connessa”. Dalla sponda nerazzurra di Milano a quella rossonera, con un Milan che “deve ancora trovare i giusti equilibri”, e di conseguenza bisogna dare tempo a Fonseca. In ogni caso il Diavolo ha battuto i cugini, “E solo sei sei forte puoi battere questa Inter” sentenzia Vieri.

Non si poteva esimere dal dare un parere sulla Juventus, una delle sue ex squadre, che secondo lo stesso ex calciatore “è sulla strada giusta”, con un Motta che ha tante idee e una squadra che è cambiata molto soprattutto a livello di mentalità. Chiusura sull’Atalanta, altra compagine in cui Vieri ha avuto la fortuna di militare, e il bomber lo ricorda subito: “Orgoglioso di aver fatto parte di questo club”. Per lo stesso è una “macchina da guerra sforna talenti”, aggiungendo che in gara secca la Dea può avere la meglio su chiunque.