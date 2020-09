Christian Vitelli, fidanzato di Francesca Manzini/ “Fu colpo di fulmine per entrambi”

Christian Vitelli è il fidanzato di Francesca Manzini, la comica e imitatrice concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show 2020 in partenza da venerdì 18 settembre 2020 su Raiuno. Un amore importante quello tra Christian e Francesca nato proprio grazie ai social. A raccontarlo è stata proprio la Manzini dalle pagine del settimanale Chi: “mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi”. Scatta una sintonia immediata tra la comica e l’ex doppiatore che per diversi anni si è occupato dell’organizzazione e conduzione del festival Gran Galà del doppiaggio che si svolte in occasione della manifestazione Romics.

Christian Vitelli e Francesca Manzini presto sposi: proposta di matrimonio via social

Dopo la fine della storia con Juan Martin Fagiani, Francesca Manzini ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Christian Vitelli, ex doppiatore che le ha già fatto la proposta di matrimonio naturalmente sempre via social. “La cosa che mi stupisce è che tu non capisci. Questo non è un brillante, è un diamante puro. Sai cosa significa? So che questa è una sorpresa. Questo è un “Ti amo, vuoi sposarmi?”. Non è uno scherzo; questa è veramente una promessa di matrimonio. So che stai facendo un video, visto che la nostra storia è iniziata, durante il Covid, attraverso i social, questo è reale. La domanda è: vuoi sposarmi?” ha detto Christian in un video che poi la Manzini ha pubblicato sui social a conferma che la coppia presto convolerà a nozze! Una scelta condivisa da entrambi che, sin dal primo istante, si sono sentiti in qualche modo uniti. La coppia è più innamorata che mai e sono tantissimi i messaggi d’amore che si scambiano sui social come quando hanno condiviso lo stesso scatto con la didascalia “Io e te” scrivendo alla compagna: “ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente Francesca”.



