Francesca Manzini sposa Christian Vitelli/ Proposta di nozze in diretta su Instagram!

Francesca Manzini si sposa! È proprio questo l’annuncio arrivato oggi, 27 agosto, su Instagram con in video molto particolare. “E niente.. La Manza si sposa!” è la didascalia che accompagna un video della durata di un minuto e mezzo nato inizialmente per mostrare ai fan il bellissimo regalo ricevuto dal fidanzato Christian Vitelli. Si tratta di una collanina che presenta al centro un brillante, dono che l’imitatrice elogia con gioia. Ma è proprio in quel momento che Christian, finora in disparte alle sue spalle, prende parola per farle una vera e propria proposta di matrimonio ‘in diretta’. “La cosa che mi stupisce ancora è che tu non capisci! – ha esordito l’uomo, per poi svelare – Questo, per cominciare, non è un brillante ma è un diamante puro. Sai cosa significa? È un ‘ti amo’ e un ‘mi vuoi sposare?'”

Francesca Manzini, proposta di matrimonio a sorpresa su Instagram

Francesca Manzini scoppia a ridere, credendo sia uno scherzo del fidanzato Christian. Poi però lui si fa ancora più serio e continua a ribadire che quello che le ha regalato è un diamante che vale come promessa d’amore oltre che come proposta di matrimonio. La Manzini è incredula ma alla fine si scioglie, tra sgomento e felicità, e lo bacia appassionatamente, rispondendo sì alla sua proposta. Francesca e Christian sono quindi pronti a diventare presto marito e moglie. Un amore, il loro, nato durante il lockdown, come lo stesso Christian tiene a sottolineare: “Visto che la nostra storia è iniziata sui social e tutti l’hanno seguita, è giusto dunque che tutti sappiano”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA