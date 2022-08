Christine Angela chi è la figlia di Piero Angela/ Sua arma “segreta”, ricercatrice e mamma a tempo pieno

Il primo indizio sull’esistenza di Christine Angela: un’intervista di papà Piero dove…

Oggi, nella camera ardente del Campidoglio, si sono tenuti gli ultimi saluti verso Piero Angela, padre di Superquark, promotore della cultura e della conoscenza, si è spento nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Tra i tanti colleghi, amici, ma anche semplici fan presenti però è sbucato un volto totalmente sconosciuto… Accanto al ben noto Alberto Angela, intento a dare l’ultimo saluto al padre, si è vista una donna. Di chi si tratta? Ebbene sì, è ufficiale, si tratta proprio della sorella di Alberto, nonché figlia di Piero: Christine Angela.

Su di lei si sa veramente poco o niente: tutto ciò che si è scoperto deriva dalla interviste rilasciate dal padre o dal fratello. Christine pare infatti aver ereditato dalla mamma, Margherita Pastore, una fortissima riservatezza. Il primo indizio sull’esistenza di una figlia, Piero Angela, lo aveva dato durante un’intervista per il settimanale Oggi dove, in riferimento alla moglie, aveva dichiarato: “Mia moglie mi ha aiutato molto, è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla sua carriera e ha portato pazienza per le mie assenze, tirando su due figli magnifici“, ecco allora il primo indizio!

La figlia di Piero Angela, Christine Angela: è la sorellona di Alberto, di professione è ricercatrice ma anche mamma a tempo pieno…

È così che oggi si sa qualcosa in più sulla figlia di Piero Angela: Christine sarebbe la “sorellona” di Alberto. La donna è infatti nata nel 1959 mentre il fratello Alberto qualche anno più tardi, l’8 aprile 1962. Al Corriere Piero Angela aveva raccontato come, durante il parto di entrambi i figli, da bravo ricercatore, avesse registrato ogni attimo della nascita! Ma qual è la professione di Christine Angela? A quanto pare, come tutti i membri della sua famiglia, anche Christine è una donna di cultura, sembrerebbe essere infatti una grande appassionata di storia, in particolare è una ricercatrice!

Sempre al Corriere il padre ci aveva tenuto a ringraziare la figlia per l’aiuto datogli nella stesura del libro Ti amerà sempre, del 2014: “Devo ringraziare Christine Angela per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro, un lavoro senza il quale quest’opera non avrebbe potuto essere realizzata”, aveva detto. Ma non solo, oltre a essere ricercatrice Christine sembra anche essere una mamma a tempo pieno, a quanto pare ha due figli Alessandro e Simone. Sempre al Corriere, sui nipoti (anche in riferimento ai figli di Alberto Angela: Riccardo, Edoardo e Alessandro), nonno Piero aveva confessato di “voler passare più tempo con loro, come i pensionati”.











