Christmas at Dollywood/ Su Canale 5 il film con Dolly Parton

Christmas at Dollywood, film di Canale 5 diretto da Michael Robison

Christmas at Dollywood va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 16.45 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a un film sentimentale prodotto negli USA nel 2019 e diretto da Michael Robison. Per la realizzazione della pellicola hanno collaborato interpreti come la grande Dolly Parton, Brian Scott Gilmore, Ethan Couch e Jason Cermak.

Il film Christmas at Dollywood rappresenta una delle ultime apparizione televisiva di spessore di Dolly Parton, attrice e artista di fama mondiale. Nonostante la sua presenza, la pellicola non ha comunque ottenuto larghi consensi, al netto del tema natalizio come sfondo. La prima apparizione italiana non ha ottenuto una percentuale di share elevata ma è stato comunque introdotto nuovamente della programmazione televisiva del 2022.

Christmas at Dollywood, la trama del film

Il film Christmas at Dollywood ha come protagonista una vera star internazionale, una donna di nome Rachel che è riuscita a trovare fortunata direttamente a Broadway incantando il mondo intero. Impegnata come mamma oltre che come professionista, nonostante il passare degli anni dedica sempre la stessa attenzione e cura per i suoi spettacoli. Da diverso tempo aveva deciso di impegnarsi con progetti teatrali, ma sarà proprio la sua ultima creatura a riservarle uno scherzo per nulla banale.

L’ultima uscita in teatro infatti, forse per alcune incomprensioni con i collaboratori o per distrazione, ha generato un vero e proprio buco economico. Inconsapevole dell’accaduto, la donna è andata comunque avanti scoprendo solo quando era troppo tardi l’incredibile danno che aveva arrecato. Da un momento all’altro Rachel si trova letteralmente sul lastrico, senza un’idea affidabile per riprendere la situazione in mano. Anche il suo lavoro subisce chiaramente l’influsso negativo; gli sponsor decidono di chiudere anzitempo la rappresentazione teatrale, quando ancora il tutto non era stato presentato al grande pubblico. Presa dallo sconforto, cerca disperatamente una soluzione al dramma economico e professionale che stava vivendo.

Un’occasione ghiotta effettivamente arriva; le viene proposta di portare in scena uno spettacolo in onore del ventesimo anniversario di uno dei festival più noti della località di Dollywood. Si trattava dello Smoky Mountain Christmas. Chiaramente, Rachel non ha alcuna intenzione di lasciar passare l’opportunità, al netto delle difficoltà che stava vivendo. Una volta accettato, scopre che la località ingloba anche il celebre luna park della mitica Dolly Parton. La possibilità diventa ancora più ambiziosa ed inizia immediatamente il progetto con l’ausilio di Luke, conosciuto proprio per l’occasione. Il ragazzo voleva sfruttare come lei il trampolino di lancio ma non aveva messo in conto che proprio grazie a quella opportunità avrebbe trovato anche l’amore.

