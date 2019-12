CHRISTOPHER LAMBERT, EX FIDANZATO DI ALBA PARIETTI/ Ritorno di fiamma, ma…

Christopher Lambert è stato a lungo accostato ad Alba Parietti e il merito è da ricercare nella travagliata storia d’amore che i due hanno creato a metà degli anni Novanta. Un’estate di fuoco, piena di passione, che li ha spinti poi a prendere le distanze per oltre 20 anni. Tre anni fa tuttavia, i rotocalchi rosa hanno iniziato a parlare di un possibile ritorno di fiamma fra i due, grazie a qualche mese infiammato, un fuoco che si è spento nel giro di poco tempo. “È semplicemente successo che dopo 20 anni ci siamo ritrovati, dando spazio a quel pensiero che resta sempre in fondo alla mente: ‘Chissà come sarebbe stato se…’. Ma abbiamo solo capito che non sarebbe stato niente”, ha detto tempo fa la showgirl a Domenica In. “Lui mi ha regalato quattro mesi di assoluta emozione e divertimento: è il tipo che trascina, usa le parole con grande disinvoltura, ti dice ti amo e subito ti vuole sposare. Lo ha fatto 20 anni fa e lo ha fatto anche questa volta. Ma 20 anni dopo ho visto la storia con più lucidità e cinismo. Credo che più vai avanti più uno abbia bisogno di trovare una persona che gli somigli davvero”, ha concluso.

CHRISTOPHER LAMBERT, L’INCONTRO CON ALBA PARIETTI

Fine della storia d’amore quindi, in barba a chi ha sempre visto nei due una coppia invidiabile. L’attore americano del resto si è fidanzato per qualche tempo con Camilla Ferranti, ma fra lui e l’attrice sarebbe finito tutto lo scorso settembre. Giovani, belli, all’apice della carriera: Christopher Lambert conosce Alba Parietti nel periodo d’oro dal punto di vista professionale, grazie al film Highlander che lo consacra come protagonista. “Ci corteggiammo, ero fidanzata con Stefano Bonaga e quindi la mia fu una decisione sofferta, ma la passione ci travolse. Ci divertivamo come pazzi, c’era una grande intesa fisica e sessuale”, dichiarerà lei diversi anni più tardi al settimanale Chi.

UNA STORIA ORMAI CHIUSA

Oggi, domenica 29 dicembre 2019, Alba Parietti sarà ospite in prima serata su Rai 3 a La mia passione. Racconterà di certo anche del fiume in piena che Lambert ha rappresentato nella sua vita e che ora, sembra, riguarda un capitolo più che chiuso. “Mi sono resa conto che non era la favola che ci eravamo illusi di rivivere”, ha detto ancora la showgirl al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo aver rievocato tre anni fa quella relazione mai del tutto conclusa. Merito di un incontro fugace a Torino che ha riacceso la fiamma della passione, anche se l’entusiasmo ha subito lasciato il posto a una nuova crisi. “Christopher vive troppo in velocità. Siamo rimasti alla superficie”, aggiunge spiegando il motivo della nuova rottura. Un ritmo del tutto diverso quindi quello di Alba e Lambert, distanti da quella quotidianità che lei avrebbe voluto assaporare al suo fianco.



