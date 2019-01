CHRISTOPHER LAMBERT/ Innamorato pazzo di Camilla Ferranti: “è fantastica, pura, un essere umano meraviglioso”

Christopher Lambert è uno dei protagonisti della nuova stagione de “La Dottoressa Giò 3”, la fiction di Canale 5 con Barbara d’Urso. L’attore francese in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi raccontando il suo amore per l’Italia e per Camilla Ferranti, attrice ed ex tronista di Uomini e Donne. Follemente innamorato dell’Italia, Lambert ha raccontato come è arrivato sul set de La Dottoressa Giò: “ho pensato fosse interessante fare qualcosa di diverso. Non sono qui per salvare il mondo, non cerco di essere qualcun altro, men meno che una superstar”. Nonostante 40 anni di carriera e film girati in tutto il mondo, Highlander è ancora oggi un uomo semplice e dalla grandissima umanità. L’attore ha poi parlato di Barbara d’Urso: “la conoscevo come personaggio televisivo. E’ una donna interessante, è molto popolare. A qualcuno può non piacere, ma se hai raggiunto quel livello e quella fama, vuol dire che sei bravo. Lei è pure un ottimo essere umano”.

Christopher Lambert: “vorrei lavorare ancora con Salvatores”

Christopher Lambert ha poi raccontato del piccolo incidente successo sul set durante le riprese della fiction: “divento il personaggio che interpreto. Mi è sfuggito un cazzotto, ma l’ospedale è un pò esagerato. Barbara non potrebbe mai aver girato Highlander, sono ancora pieno di cicatrici”. L’attore ha poi parlato del suo personaggio nella fiction “La Dottoressa Giò”: “Sergio Monti non è un cattivo, è un uomo travolto dal potere. Ha un solo obiettivo: distruggere la Dottoressa Giò”. Nonostante la carriera internazionale, Lambert ha ancora alcuni sogni nel cassetto come tornare a lavorare con Gabriele Salvatores che considera il miglior regista italiano con cui in passato ha realizzato “Nirvana”.

Christopher Lambert e Camilla Ferranti: “è un essere meraviglioso”

L’attore francese ha poi parlato di amore. Sul set della fiction di Canale 5 ha conosciuto Camilla Ferranti con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore. Per lei solo parole di stima ed affetto: “è fantastica, genuina, pura. Siamo dello stesso segno. E’ un essere umano meraviglioso, un’attrice meravigliosa”. Un rapporto nato sul set di cui però Barbara d’Urso non si era reso conto: “sono molto timido, discreto, se invito Camilla a cena non lo faccio sapere a tutta la troupe. Ma il legame che si è creato tra noi, già sul set, era evidente”. Con l’attrice ed ex tronista di Uomini e Donne, Lambert ha grandi progetti considerando che a New York le ha regalato un anello, ma l’attore non si pronuncia in merito alla cosa: “questa è la mia vita privata”. Infine ricorda Alba Parietti: “è una donna molto divertente, molto in gamba, ma tra noi non ha funzionato”.



