Christopher Neumayer, caduta choc in Combinata Bormio/ Video, schianto con la schiena

È temporaneamente interrotta la gara di sci della Combinata di Bormio per una gravissima caduta occorsa al giovane austriaco Christopher Neumayer, atterrato con la schiena sulla neve oltre i cento all’ora per un errore a metà discesa del Super-G poco dopo le ore 12. Attimi di paura visto che il promettente sciatore non è si è rialzato dopo essere rimasto impantanato nelle barriere a seguito dell’impatto violentissimo con il terreno ghiacciato: l’austriaco Neumayer, che scendeva con il pettorale numero 35, era alla caccia di Kilde e Dominik Paris – i primi due attualmente sono in testa – su un virata verso destra si è girato in maniera innaturale il ginocchio sinistro facendolo di fatto “impennare” e atterrare brutalmente di schiena anche se per fortuna l’urto è stato attutito dall’apertura dell’airbag in dote a tutti gli sciatori professionisti.

CADUTA CHOC PER NEUMAYER A BORMIO: GARA INTERROTTA

Neumayer ha terminato a quel punto la sua caduta – come si vede dal video messo a disposizione qui da SportFace su immagini di Rai Sport – contro le barriere di protezione, facendo interrompere la gara per almeno mezz’ora visto che fin dai primi soccorsi si è reso necessario l’intervento dell’elicottero ad alta quota per trasportare il giovane austriaco classe 1992 nel più vicino ospedale di Bormio. Dopo il bis incredibile nelle discese post-Natale, Dominik Paris tenta il tutto per tutto anche nella Combinata alpina di oggi: nel supergigante il più veloce di tutti è stato il norvegese Aleksander Aaamodt Kilde in 1:33:42. Alle sue spalle proprio l’azzurro, leader della Coppa del Mondo Paris con 3 centesimi di ritardo: Neumayer stava inseguendo dopo l’ottimo sesto posto guadagnato a Santo Stefano nella discesa di Bormio, ma rischia ora di dover saltare forse l’intera stagione di Coppa del Mondo per un infortunio che sembra assai grave.

