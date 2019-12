Diretta discesa Bormio/ Streaming video Rai: Dominik Paris cerca il bis

Altro giorno, altre emozioni: la diretta della discesa di Bormio ci regalerà un’altra fantastica giornata sulla pista Stelvio per la Coppa del Mondo di sci maschile. Ieri abbiamo vissuto la fantastica vittoria di Dominik Paris nella discesa che fungeva da recupero di quella non disputata settimana scorsa in Val Gardena, oggi ecco invece la versione integrale della discesa di Bormio, partendo dalla partenza regolare dopo il piccolo taglio effettuato ieri per non affaticare eccessivamente gli sciatori sulla massacrante pista della Valtellina, probabilmente la più impegnativa dell’intero Circo Bianco dal punto di vista tecnico e fisico. Inutile dire che l’attesa è già altissima, come è normale che sia dal momento che le ultime tre discese libere disputate sulla Stelvio hanno sempre avuto lo stesso vincitore, cioè appunto Dominik Paris: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Bormio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI BORMIO

La diretta della discesa di Bormio avrà inizio alle ore 11.30, quando prenderà il via il primo atleta sulla Stelvio. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv anche su Rai Due, che si aggiunge per le gare italiane ai canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA DISCESA BORMIO: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa di Bormio dunque ci proporrà il bis della gara di ieri, anzi con ancora qualche secondo in più di gara per la libera “completa” sulla Stelvio. Di certo non è semplice patriottismo indicare in Dominik Paris il favorito d’obbligo: quattro vittorie per lui in discesa a Bormio di cui le ultime tre consecutive, quattro contando anche il super-G della scorsa stagione e tutto questo nonostante per tre anni si sia corso a Santa Caterina Valfurva. C’è poco altro da aggiungere, se non sperare nell’ennesimo capolavoro del campione altoatesino. In casa Italia, paghiamo l’assenza di Christof Innerhofer e di conseguenza la seconda punta potrebbe essere Mattia Casse, che andrà a caccia di un buon piazzamento. I primi rivali di Paris saranno verosimilmente Beat Feuz e Matthias Mayer, ieri sul podio con Dominik e unici capaci di contenere il distacco sotto il secondo di ritardo. Con Feuz potrebbe essere iniziato anche il duello per la Coppa di discesa: lo svizzero ha vinto a Beaver Creek ed è al comando proprio davanti a Domme, la sfida si rinnoverà per l’ennesima volta ma a Bormio è Paris che parte certamente sotto i riflettori, per provare ad aggiornare numeri già di per sé leggendari.



