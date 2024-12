E’ ufficiale, abbiamo il titolo del nuovo film del geniale Christopher Nolan, e soprattutto, sappiano su cosa verterà la nuova pellicola del regista e sceneggiatore londinese. Il nuovo film si chiamerà The Odyssey e sarà di fatto una rivisitazione in “chiave Nolan” della famosa Odissea, il poema di Omero. Dopo aver vinto sette premi Oscar con il capolavoro Oppenheimer, Nolan è quindi pronto a rimettersi dietro la macchina da presa per il suo nuovo ambizioso progetto. Erano diverse settimane che si parlava del nuovo “misterioso” film del regista e sceneggiatore, e si erano fatti diverse ipotesi, fra cui quelle di un film horror, ma alla fine è arrivato il colpo di scena.

A svelare la verità è stata la Universal Picturs che ha fatto sapere che il film sarà una avventura mitica girata con la nuova tecnologia IMAX. Ma c’è di più, perchè oltre ad annunciare titolo e “trama”, è stata anche svelata la data di arrivo del prossimo film di Nolan, leggasi il prossimo 17 luglio 2026, quindi fra meno di due anni. Si sa inoltre anche il cast, fra cui figurano alcuni degli attori che abbiamo già visto nei film di Nolan, leggasi Matt Damon, ma anche Robert Pattinson, https://www.ilsussidiario.net/news/the-batman-video-il-primo-trailer-dellattesissimo-film-con-robert-pattinson/2062171/ ci sarà poi Tom Holland, divenuto famosissimo con Spider Man, quindi Anne Hathaway, la giovane star del cinema mondiale Zendaya (Spider Man e Dune), ma anche Charlize Theron e Lupita Nyong’o, per un cast decisamente eccezionale.

CHRISTOPHER NOLAN THE ODYSSEY, QUALI RUOLI AVRANNO GLI ATTORI?

Al momento non è ben chiaro quali saranno i ruoli che verranno interpretati, ma è probabile che Matt Damon possa vestire i panni di Ulisse, mentre a Zendaya potrebbe andare la Dea Calipso, e a Charlize Theron quella della guerra, Atena.

Dopo l’annuncio, l’hype nei confronti del nuovo film è aumentato a dismisura, anche perchè Christopher Nolan è in grado di trasformare in oro qualsiasi cosa tocchi, leggasi la mitica trilogia del Cavaliere Oscuro, ma anche Inception, senza dimenticarsi di Interstellar, Oppenheimer e molti altri titoli ancora: riuscirà nell’impresa anche con l’Odissea? Crediamo proprio di sì.

