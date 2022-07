Chukwuemeka al Milan?/ Calciomercato: contatti avviati, la richiesta dell’Aston Villa

Calciomercato news, Maldini al lavoro per portare Chukwuemeka al Milan

In questa sessione di calciomercato estivo i rossoneri vorrebbero aggiungere un nuovo trequartista all’organico a disposizione di mister Stefano Pioli ed in queste ore i dirigenti starebbero già lavorando per portare Carney Chukwuemeka al Milan. Viste le difficoltà emerse nell’arrivare a Charles De Ketelaere, per il quale il Club Brugge non accenna ad abbassare le pretese nonostante la volontà dello stesso calciatore belga, i lombardi stanno valutando altri profili.

Il diciottenne Chukwuemeka ha un contratto valido con l’Aston Villa fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, e gli inglesi potrebbero decidere di cederlo al fine di evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i Villains chiederebbero 20 milioni di euro per convincersi a liberare subito l’inglese classe 2003 nato in Austria.

Calciomercato news, Chukwuemeka al Milan per il centrocampo di Pioli

Le chances di vedere Chukwuemeka al Milan in questi mesi di calciomercato potrebbero dunque aumentare se i britannici abbasseranno la richiesta iniziale. Lo scorso anno con la maglia dell’Aston Villa, compresa la formazione under 19, il diciottenne è riuscito a siglare due reti ed a fornire tre assist vincenti ai suoi compagni in 22 presenze complessive tra campionati e coppe. Sulle sue tracce si registra anche l’interesse di club importanti come il Paris Saint-Germain ed il Barcellona.

