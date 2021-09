CHURCHILL, LA7/ Film con Brian Cox nel ruolo dello storico politico

Churchill e la sottigliezza del personaggio

Il film è ben gestito nella trama, nella produzione, nel grande cast coinvolto e la figura di Churchill, così come è avvenuto in ‘The Crown’, serie Tv dedicata alla Regina Elisabetta II, ne esce con tutta la sottigliezza del suo personaggio. Alla regia di questa produzione inglese troviamo Jonathan Teplitzky, un regista australiano agli esordi diffuso nei suoi lavori e tradotto solamente in Asia, in seguito arrivato anche in Italia con il primo lavoro tradotto anche per i nostri cinema che fu, nel 2013, ‘Le due vie del destino – The Railway Man (The Railway Man)’ con la strepitosa coppia protagonista composta da Colin Firth e Nicole Kidman.

In seguito arriva ‘Churchill’, appunto nel 2017 e la direzione della serie Tv, prodotta e fortemente voluta da Netflix, ‘Una serie di sfortunati eventi (A Series of Unfortunate Events)’, tratta dai romanzi scritti da Lemony Snicket, personaggio a sua volta di fantasia creato e generato dai pensieri e dalla penna dello scrittore americano Daniel Handler.

Churchill, film storico con Brian Cox

Churcill è stato distribuito da Lionsgate e prodotto da Silver Reel, Salon Pictures ed Embankment Films nel 2017. Viene proposto in prima serata su La7 oggi, 5 settembre 2021, con inizio della trasmissione fissato per le ore 21,15. Si tratta di un “historical”, cioé un film storico, per quanto la vita del protagonista, Winston Churchill, per anni a capo del Regno Unito, amatissimo da Sua Maestà la Regina d’Inghilterra e in precedenza dal padre, Re Giorgio VI, possiamo definirla come una lunga e importante avventura strategica e politica, la storia di un uomo raffinato nelle decisioni, scaltro, forse l’unico che sia stato davvero all’altezza di muovere le pedine risolutive nel conflitto con la Germania di Adolf Hitler. Forse senza Churchill il mondo oggi sarebbe diverso e in questa pellicola le sottigliezze cerebrali del politico sono ben sottolineate.

Nel ruolo di Winston Churchill incontriamo Brian Cox, scozzese nato a Dundee, celebre per tanti film dedicati alla sua terra e per sua intendiamo proprio la Scozia che rese al cinema mito internazionale nel cast di ‘Braveheart – Cuore impavido (Braveheart)’, oppure in ‘Rob Roy’, anche se la sua attitudine principale è il thriller d’azione e poliziesco.

In questa vesto lo ricordiamo nei cast di ‘Manhunter – Frammenti di un omicidio (Manhunter)’, ‘Il collezionista (Kiss the Girls)’, ‘Il ladro di orchidee (Adaptation)’, o nell’horror, al fianco di Naomi Watts, ‘The ring’, trasposizione americana dell’originale nipponico ‘ringu’. Nel ruolo della fondamentale presenza al fianco di Churchill, la moglie, troviamo invece la bravissima Miranda Richardson, inglese che tutti ricorderanno in pellicole come ‘La moglie del soldato (The Crying Game)’ con uno strepitoso Forest Withaker, ‘La notte e il momento (The Night and the Moment)’ con la regia di Anna Maria Tatò, ‘Il mistero di Sleepy Hollow (Sleepy Hollow)’ di Tom Burton, ‘Harry Potter e il calice di fuoco (Harry Potter and the Goblet of Fire)’ nel ruolo dell’odiosa giornalista Miranda Skeeter.

Churchill, la trama del film

Winston Churchill arriva pronto ai giorni precedenti lo sbarco di Normandia: le truppe naziste sono cadute in diversi trabocchetti architettati dal suo ingegno, con la sua politica ricca d’intuizioni e genialità ha stretto rapporti con Stalin per collaborare nella disfatta di Hitler, l’Europa è alle soglie della liberazione ma proprio Churchill, vincitore assieme a Stalin e alla Francia, detterà le regole di una nuova Europa. In seguito conoscerà la crisi economica inglese, affronterà la morte del suo amato Re Giorgio VI, sarà al fianco di una giovane Elisabetta II, Regina d’Inghilterra, un vero protagonista dell’Europa del XX secolo.

