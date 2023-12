Ciao Darwin 2023, 2a puntata: melodici vs trapper/ Diretta, squadre e madre natura: Sal Da Vinci e Grido…

Ciao Darwin 2023: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata, venerdì 1° dicembre, in prima serata su canale 5, torna in onda Ciao Darwin 2023 con la seconda puntata. Paolo Bonolis, nelle vesti di conduttore, ma anche di mattatore della serata, è pronto a raccontare le varie sfide che porteranno a scoprire un’altra caratteristica che avrà l’uomo del nuovo millennio. Accanto a Paolo Bonolis, come sempre, ci sarà il maestro Luca Laurenti, pronto alle sue incursioni per strappare un sorriso ai telespettatori, ma anche a traghettare i concorrenti in un’altra epoca durante la prova della macchina del tempo.

Se nella prima puntata, la sfida ha visto l’una contro l’altra la squadra degli Angeli e quella dei Demoni con la vittoria di quest’ultimi, questa sera, invece, si sfideranno due generi musicali totalmente diversi. Da una parte, infatti, ci sarà la squadra dei neo melodici capeggiati da Sal Da Vinci e, dall’altra, ci sarà la squadra dei trapper guidati da Grido.

Le prove della seconda puntata di Ciao Darwin 2023

Dopo la sigla, la gara di Ciao Darwin 2023, anche nella seconda puntata, inizia con i Manifesti delle due squadre che si combattono spiegando i pregi e le qualità del proprio gruppo. Spazio, poi, alla prova musicale per poi entrare nel vivo della gara con la prova “A spasso nel tempo”. Due concorrenti, uno per ogni squadra, vengono trasportati da Luca Laurenti in un’altra epoca storica. In quale anno si ritroveranno a giocare?

I momenti più caldi della serata, poi, arriveranno con la prova coraggio e la sfilata. Nel corso della prima puntata, protagonisti della prova coraggio sono stati gli animali con i concorrenti chiamati a superare una serie di ostacoli per arrivare al traguardo finale. Cosa dovranno affrontare, invece, i concorrenti che saranno sorteggiati questa sera per la prova coraggio?

Madre Natura e come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 2023

Anche questa sera, gli occhi del pubblico, saranno puntati su Madre Natura che, nel corso della seconda puntata, sarà interpretata da una bellissima modella la cui identità, per il momento, non è stata ancora svelata. Dopo Aleksandra Kortokaia, chi farà perdere la testa ai telespettatori?

In attesa di scoprire il nome della nuova Madre Natura, vi ricordiamo che la seconda puntata di Ciao Darwin può essere visto in diretta televisiva su canale 5, dopo Striscia la Notizia, e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile come sito e applicazione.

