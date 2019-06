Ciao Darwin 7, Belli vs Brutti/ Madre Natura, diretta e capitani: Pérez e Pistoni

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN 7, BELLI VS BRUTTI

Sabato 29 giugno, in prima serata su canale 5 va in onda la replica della terza puntata di Ciao Darwin 7. Paolo Bonolis, con l’aiuto del fedele compagno di viaggio Luca Laurenti, conduce una puntata elettrizzante e assolutamente divertente. Dopo la sfida della scorsa settimana tra Integratori e Bucatini, questa sera si sfidano i Belli e i Brutti. Come sempre, ogni squadra è capitana da un personaggio famoso. A capo della compagine dei Belli c’è uno degli sportivi più amati e ammirati non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia ovvero Amaurys Perèz che, in questi anni, è diventato anche un famoso personaggio televisivo. Capitano della squadra dei Brutti, invece, è l’attore Franco Pistoni, famoso per a partecipazione al programma Avanti un altro!, nel ruolo de Lo iettatore.

CIAO DARWIN 7, BELLI VS BRUTTI: LE PROVE

Grandi prove per i concorrenti delle squadre dei Belli e dei Brutti in questa terza puntata di Ciao Darwin 7. La prova della macchina del tempo è pronta a regalare un momento magico anche ai più piccoli. Luca Laurenti, infatti, conduce i due concorrenti scelti nel mondo delle favole. I due partecipanti devono indovinare non solo i nomi delle fiabe, ma anche i personaggi ricordando anche la storia stessa. In cosa consiste, invece, la prova coraggio di questa sera? I due concorrenti chiamati in causa da Madre Natura, dopo aver accettato di partecipare alla prova coraggio, affrontano un percorso reso particolarmente pericoloso per la presenza di due cani, un pastore tedesco e un rottweiler, molto aggressivi nei loro confronti.

RYM SAIDI MADRE NATURA DI CIAO DARWIN 7

Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 7 è la bellissima Rym Saidi, modella tunisina, classe 1986. Italiana d’adozione, Rym ha colpito il pubblico sin dalla prima volta in cui è stata trasmessa la puntata. Fisico perfetto, curve proporzionate, viso affascinante e soprattutto un sorriso in grado di scaldare i cuori più freddi. Rym, inoltre, sa parlare perfettamente l’italiano ed è pronta a decidere io destino dei concorrenti per capire se l’uomo de futuro sarà bello o brutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA