Ciao Darwin 9, 1a puntata: Angeli VS Demoni (Replica)/ Madre Natura e diretta: Elena Santarelli e Malena show

Ciao Darwin 9: oggi in onda la prima puntata in replica

Ciao Darwin, uno dei programmi più amati dal pubblico di canale 5, torna in onda oggi, martedì 16 luglio, in prima serata su canale 5. Si tratta di un regalo che Mediaset ha deciso di fare al proprio pubblico per rendere più leggera e divertente la calda estate 2024 e per omaggiare anche uno show che, in nove edizioni, ha sempre portato a casa risultati importanti. Quella in onda questa sera, infatti, è la replica della prima puntata della nona stagione che si è conclusa pochi mesi fa e che, probabilmente, resterà l’ultima in assoluto del programma.

Al timone di Ciao Darwin, come sempre, Paolo Bonolis, vero mattatore dello show che, con le sue battute e la sua dialettica riesce a creare il dibattito tra le due squadre che si sfidano. Accanto a Bonolis, poi, il maestro Luca Laurenti che, con i suoi interventi, strappa sempre un sorriso ai telespettatori che, questa sera, potranno assistere alla sfida tra Angeli e Demoni, i primi guidati da Elena Santarelli e i secondi da Malena.

Le prove e Madre natura della prima puntata di Ciao Darwin 9

Le squadre degli Angeli e Demoni, per portare a casa la vittoria, dovranno affrontare una serie di sfide conosciutissime dal pubblico a partire da quella Genodrome. Spazio, poi, alla prova “A spasso nel tempo” con la macchina del tempo che catapulterà i due concorrenti nella giungla. Tra le prove più attese, poi, non mancherà la prova coraggio e naturalmente il defilè che avrà come protagonisti uomini e donne che infiammeranno lo studio con i loro fisici statuari. A decretare, poi, la squadra vincitrice, sarà la prova dei Cilindroni durante la quale i concorrenti dovranno rispondere ad una serie di domande.

Gli occhi di tutti, però, nel corso di questa prima puntata di Ciao Darwin 9, saranno puntati sulla bellissima Madre Natura che, questa sera, è interpretata da Aleksandra Korotkaia, una modella russa dal fisico statuario accolta da Paolo Bonolis con entusiasmo: “Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello. Lei è una donna affascinante, la ringrazio di essere intervenuta in questa trasmissione per dare quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi”, le parole del conduttore.

Come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 9

La replica della prima puntata di Ciao Darwin 9 può essere vista in diretta televisiva oggi, in prima serata su canale 5, al termine del nuovo appuntamento con Paperissima Sprint. Con Mediaset Infinity, invece, disponibile come app e sito, è possibile seguire la diretta streaming della trasmissione contemporaneamente alla diretta televisiva. Con Mediaset Infinity, inoltre, si possono rivedere anche le precedenti edizioni così come le singole sfide delle due squadre.

