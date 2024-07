Ciao Darwin 9, corpo di ballo: chi sono ballerini e ballerine/ Federica Morello e Noemi Pirozzi prime donne

L’eccezionale corpo di ballo di Ciao Darwin: chi sono i ballerini e le ballerine della nona edizione

Anche Ciao Darwin 9 sfodera un corpo di ballo eccezionale e di primissimo ordine. Ce ne siamo accorti durante tutta la stagione, in onda nei mesi scorsi su Canale 5 e in replica a partire da questa sera sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset, con ballerini e ballerine di talento assoluto. Ma chi sono e come si chiamano i componenti del corpo di ballo di Ciao Darwin 9? Andiamo subito a scoprirlo, sbirciando i nomi, i cognomi e i profili Instagram dei protagonisti delle coreografie dello show.

Spiccano sicuramente le prime donne Federica Morello e Noemi Pirozzi: la prima è un’ex maestra di asilo, lavora come dj e a Ciao Darwin 9 ha lasciato il segno con la sua sensuale eleganza e le sue movenze intriganti. “Mi hanno contattato dopo aver visto il mio profilo Instagram”, svela lei in un’intervista al La Riviera parlando della bella esperienza a Ciao Darwin. La sua collega, invece, ha vinto il titolo di Miss Campania 2022, oltre ad essere una ballerina capace e di talento.

Il corpo di ballo di Ciao Darwin 9 unito come una grande famiglia, la dedica di Virgina Vorraro dopo la fine dello show

Ma oltre alle prime donne, ci sono tutti gli altri componenti del corpo di ballo che impreziosiscono Ciao Darwin 9. Potremmo citare tra gli altri Gabriele Striccio, Greta Zuccarello, Federica Buttarelli, Imma Caiazzo e Virginia Vorraro. Quest’ultima, dopo la fine di Ciao Darwin 9, scrisse una bellissima dedica a tutto il cast, con un pizzico di commozione per la chiusura definitiva dello show.

“E’ stata una grandissima opportunità, grazie anche perché mi avete dato l’opportunità di far parte della vostra grande famiglia. E grazie a te Paolo Bonolis, illustre e umile conduttore televisivo”, le parole della ballerina.

