Ciao Darwin 9, Paolo Bonolis menziona Barbara D’Urso/ Esplode il caso Mediaset!

Ciao Darwin 9, Paolo Bonolis menziona Barbara D’Urso ed esplode il caso social Mediaset

Barbara D’Urso, conduttrice uscente dai palinsesti TV e streaming Mediaset, é al centro del caso social della mention di Paolo Bonolis a Ciao Darwin 9. Ebbene sì, così come si rileva tra i thread di discussione piú accesi del momento, via social network, il nome della storica conduttrice di Pomeriggio 5, sostituita al timone del format da Myrta Merlino, é finito sulla bocca di Paolo Bonolis, alla conduzione nella nuova e seconda puntata consecutiva di Ciao Darwin 9, il ritrovato format sull’evoluzione della specie umana, che alla sfida tra i Melodici e Trapper menziona la conduttrice napoletana uscente dalle reti Mediaset, destando la curiosità generale nel web.

Chi è Marco Boscolo Nale, sfila in intimo a Ciao Darwin 9 per i Melodici/ Lavoro e Instagram: già apparso in…

Gli internauti, nel sentiment predominante nel web sul caso, si chiedono come mai Paolo Bonolis, timoniere del format di casa Mediaset, faccia mention della conduttrice uscente dall’azienda di trasmissione facente capo a Piersilvio Berlusconi. E a svelare l’arcano, spiegando anche in sintesi il curioso affaire, é Davide Maggio.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Melodici Vs Trapper/ Video: Marco Boscolo Nale fa impazzire il web

Durante uno sketch comico con Luca

Laurenti, dove interviene anche l’ex

concorrente del programma Emilio

Contaldo, Paolo Bonolis esclama: “La signora D’Urso aveva llaria Dalle Palle (la giornalista inviata di Pomeriggio Cinque, ndr) e lui mi ha portato quello tra le palle”.

La verità del caso Barbara D’Urso

É il frangente tv dove l’occhio pubblico attenziona, oltre ad un cambio repentino di

inquadratura, una sovrapposizione di voce in audio. Presumibilmente, trattasi di un lavoro post-produzione, un dopo-registrazione dal momento che il format veniva ripreso la scorsa estate 2023 per poi essere trasmesso a partire dalla prima puntata di Ciao Darwin 9, il 24 novembre 2023 in onda in chiaro tv e streaming sulle reti Mediaset.

Chi è Stefania Cento, concorrente a Ciao Darwin 2023/ Cantante melodica, il web: "Sembra Giorgia Meloni"

E alle riprese originali estive, il conduttore coinvolto nel curioso caso Barbara D’Urso, Paolo Bonolis, non poteva di certo sapere che, durante la messa in onda di Ciao Darwin 9, la conduzione di Pomeriggio Cinque sarebbe poi stata affidata, nelle mani di Myrta Merlino. Quindi, viene cosi svelato l’arcano del motivo legato alla mention di Barbara D’Urso a Ciao Darwin 9.











© RIPRODUZIONE RISERVATA