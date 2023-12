Joka Diablo, chi é il concorrente a Ciao Darwin 9?/ Cantante di Napoli, tra i Trapper contro i Melodici…

Ciao Darwin 9: Joka Diablo é tra gli ospiti attesi tra i Trapper contro i Melodici

Joka Diablo é tra i Trapper nella sfida a due team competitor contro i Melodici, nella attesa nuova puntata di Ciao Darwin 9. Si tratta del rinnovato show condotto da Paolo Bonolis con la stretta collaborazione di Luca Laurenti, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, che vede Joka Diablo schierarsi contro i Melodici rappresentati da Sal Da Vinci, tra i Trapper facenti parte nel team timonato da Grido, membro storico nei Gemelli diversi.

La gara, nel format della storia sull’evoluzione della specie umana, all’edizione di Ciao Darwin 9, vede Joka Diablo contendersi la vittoria della sfida a due squadre contro l’altro competitor concittadino di Napoli, Enzo Barone.

Joka Diablo é il nome d’arte di Salvatore Celentano, che porta la musica made in Napoli in ambienti internazionali. La rielaborazione nel ritornello della vecchia hit di Santana del 1999 lancia un messaggio ameno, forte: il cantante 26enne originario di Forcella, con il suo progetto musicale, intende competere nel mercato internazionale. E lo fa in un momento in cui da Napoli giungono gli ingredienti più gettonati tra le big news della musica made in Italy, nell’ambito delle arti creative che si impongono all’attenzione su scala global.

Chi é il concorrente, Joka Dobla, protagonista a Ciao Darwin 9

“Sono cantante, autore e arrangiatore da cinque anni in maniera professionale – racconta l’artista ospite tra i Trapper nella sfida di Ciao Darwin, a The Way Magazine – abbiamo iniziato col mio team dalle piccole canzoni che arrivavano per una passione iniziale poi col tempo trasformatasi in lavoro”.Tra le sue opere musicali, Joka Diablo vanta le hit dal titolo “Diabla”, “Motorola” e altri pezzi in duetto con artisti di fama partenopea, del calibro di Rico Femiano, VMonster, Pino Franzese e Priore.

“Uso il dialetto – fa sapere Joka Diablo, atteso nella sfida tra i Melodici rappresentati da Sal Da Vinci, contro i Trapper rappresentati da Grido, ex Gemelli diversi– perché ho deciso di rinnovare la musica tradizionale napoletana e portarla a livello internazionale unendola anche sonorità contemporanee. Adesso c’è molta attenzione per tutto quello che arriva da Napoli, una circostanza che mi ha fatto rinascere dopo le restrizioni del Covid”.

Con il momento congiunturale post-pandemia di Covid 19, abbraccia l’opportunità di fare musica live e in piazza, concerti nazionali anche a Bologna, Roma, Torino. Ed é anche l’occasione di un tour con il caposquadra dei Melodici a Ciao Darwin 9, Sal Da Vinci. É il magic Moment live napoletano, dove Joka Diablo canta in apertura, durante lo show e ritorna sul palco per i saluti finali.

Joka Diablo non é un nome d’arte a caso. Il concorrente atteso a Ciao Darwin 9 dice di aver adottato il nome Joka per scherzo, accostato a Diablo in quanto ereditato dal fenomeno del primo grande successo, “Diabla”. “Spero e sogno di fare tante cose nella musica col duro lavoro. Sono un ragazzo di quartiere, cresciuto col pallone per strada e sto realizzando il sogno”, racconta in aggiunta di sé il napoletano Trapper.

“Maria Maria”, versione partenopea della più celebre hit internazionale, “parla di una ragazza con un carattere forte, una napoletana verace, la donna dei quartieri popolari, la donna come piace dire a me ngazzosa”.

A tutti sarà capitato di conoscere una donna di questo tipo, forse. Joka Diablo, che vanta oltre 95mila follower su Instagram ed é ispirato alla musica latin pop di Carlos Santana, per l’appunto dichiara: “Mi sono immaginato quella ragazza che ha un brutto passato alle spalle ma che vive diretta la sua vita e si gode quello che si può permettere”.











