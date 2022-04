Ciao Darwin 9 si farà?/ Sonia Bruganelli lancia l’indiscrezione sulla nuova edizione

Tra i programmi cult e più amati dal pubblico di Canale 5 c’è senza ombra di dubbio Ciao Darwin. Lo show condotto da Paolo Bonolis in prima serata per ben otto edizioni ha regalato grandi risate al pubblico e grande successo in fatto di ascolti a Mediaset. In molti, ad oggi, si chiedono se sarà possibile l’arrivo di una nuova edizione del programma, una domanda posta nelle ultime ore anche ai colleghi di TvBlog che, su Instagram, hanno però dichiarato che una nona edizione “Non è prevista”.

Candela vs Bruganelli: "Figura di m*rda in presenza!"/ Lei: "Sei nel Mesozoico!"

Risposta che è arrivata agli occhi di Sonia Bruganelli, volto televisivo nonché moglie di Paolo Bonolis, che ha l’ha ripresa, ripostata sui suoi social, replicando in modo inaspettato. Taggando TvBlog, la Bruganelli ha scritto: “Io vi adoro ma mi chiedo … da chi non è prevista?!?!? da voi ??”, accompagnando il post da faccine sorridenti.

Sonia Bruganelli/ “Al lavoro su una nuova produzione. Soleil Sorge? Ci rivedremo ma…”

Ciao Darwin 9 si farà? L’allusione di Sonia Bruganelli

L’allusione di Sonia Bruganelli fa intendere che una nona edizione di Ciao Darwin non è invece affatto da escludere. “Io muto sono”, è d’altronde il commento al post dell’autore Marco Salvati, altro indizio verso il ritorno dello show condotto da Paolo Bonolis. D’altronde, proprio la Bruganelli, intervistata da Dagospia, aveva così parlato del successo di Ciao Darwin 8: “Non c’è un segreto per raccontare il successo di questa trasmissione. Fa divertire e alla gente piace, perché qui è tutto reale senza finti sentimenti. L’ultima puntata ha fatto il botto con il risultato più alto della programmazione. Paolo lavora meno di me, perché io organizzo tutte le sue trasmissioni. In pratica, lui arriva quando ci sono le prove e poi in occasione della puntata.”

Sonia Bruganelli vs Barbara D'Urso / "La pupa e il secchione? Tentativo non riuscito"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA