Sonia Bruganelli ufficializza la storia con Angelo Madonia/ Il retroscena: “Paolo Bonolis sta soffrendo”

Sonia Bruganelli conferma la storia con il ballerino Angelo Madonia

Nella vita dell’ex moglie di Paolo Bonolis l’amore è tornato a bussare con prepotenza, visto che da qualche settimana la talent scout di Mediaset è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Angelo Madonia, i due non fanno più mistero della loro storia. Come riporta Alberto Dandolo sulle colonne del magazine Oggi, Sonia Bruganelli non si nasconde più e la coppia non lesina pubblica effusioni come accaduto anche in occasione del matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, al quale si sono presentati mano nella mano davanti agli altri invitati presenti.

Mara Venier, Domenica In sarà rivoluzionata: "Non solo interviste, ma anche cronaca"/ In arrivo un nuovo cast

Ma ci sarebbe una questione a tratti sorprendente che riguarda lo storico ex marito di Sonia Bruganelli e parliamo ovviamente del conduttore di Canale 5 Paolo Bonolis, con il quale i rapporti sono rimasti eccellenti, ma che avrebbe accusato in maniera piuttosto dolorosa la questione separazione, come sottolinea sempre il settimanale Oggi: “E’ apparentemente imperturbabile ma chi lo conosce bene parla di una sua grande sofferenza perché è ancora innamorato di lei, lei peraltro continua a esercitare su di lui un grande ascendente professionale, visto che sarebbe riuscita a far allontanare da Avanti un altro lo storico autore Marco Salvati” si legge tra le colonne del giornale.

Serena Bortone sbarca a Mediaset al posto di Myrta Merlino?/ "Per Berlusconi tempi poco maturi"

Sonia Bruganelli scene in pista: sarà nel cast di Ballando con le stelle 2024

Intanto l’ex lady Paolo Bonolis ha scoperto molto da vicino il mondo del ballo, anche per via delle relazione da poco nata con Angelo Madonia, e chissà che l’influenza del nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli non abbia giocato un ruolo fondamentale nella decisione di prendere parte alla prossima edizione dello show di Rai1 Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che sarebbe riuscita a convincerla per portarla in trasmissione.

Il sempre ben informato portale Blogo ha però voluto mettere le cose in chiaro, precisando che la showgirl non gareggerà con il suo amore: “Sonia Bruganelli dunque si troverebbe a fare la concorrente del programma in cui il compagno riveste il ruolo di maestro, pare però, secondo quanto apprendiamo, che Sonia Brugnelli non verrà messa in coppia con Madonia, che dunque non sarà il suo maestro di ballo”. L’attesa per vedere l’autrice nel format della tv di stato è altissima da parte dei telespettatori, anche e ovviamente ci sarà da pazientare almeno fino al prossimo settembre.

Adriana Volpe: "Ero una sognatrice, oggi sono più guerriera"/ "Diventare mamma mi ha cambiata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA