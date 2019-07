Ciao Darwin incidente rulli: concorrente paralizzato/ Mediaset: “Mai più quel gioco”

Non migliorano le condizioni di Gabriele Marchetti, il concorrente di Ciao Darwin 2019 vittima di un incidente ai rulli del Genodrome. L’uomo è paralizzato dalle spalle in giù: muove solo le dita del piede sinistro e riesce a fare solo una rotazione dell’avambraccio destro. L’ultimo bollettino parlava anche di una piaga da decubito che andava operata d’urgenza perché si era infettata e quindi poteva risultare letale. Ora parla Piersilvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset. «Purtroppo gli incidenti possono capitare. Ci dispiace per la persona vittima del gioco di Ciao Darwin e per la sua famiglia». Le scuse del Biscione fanno il paio con la vicinanza mostrata da Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli a Gabriele Marchetti: la coppia continua infatti a informarsi sulle condizioni del concorrente rimasto paralizzato. Ma potrebbero esserci conseguenze anche per il programma…

CIAO DARWIN INCIDENTE RULLI: CONCORRENTE PARALIZZATO

«Quel gioco non si farà più. Noi siamo sempre molto attenti», ha dichiarato Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. La brutta caduta di Gabriele Marchetti dai rulli del Genodrome gli ha provocato gravi lesioni dalla terza alla sesta vertebra cerebrale. Rimasto in cura alla clinica Santa Lucia, a Roma. I familiari mantengono il massimo riserbo e aspettano gli sviluppi della vicenda. Intanto proseguono le indagini della procura di Roma guidate dalla pm Nunzia D’Elia che ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni gravi colpose e ha acquisito i filmati della registrazione della puntata dello scorso 17 aprile, giorno in cui si è verificato l’incidente. I periti sono dunque al lavoro sul caso dovranno verificare se sia vero o no che il livello dell’acqua della piscina sotto i rulli da cui è precipitato Gabriele Marchetti fosse insufficiente per attutire la sua caduta da due metri di altezza.

