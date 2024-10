Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo, il docufilm per i 100 anni dalla nascita dell’attore

Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo è il docufilm che andrà in onda questa sera martedì 29 ottobre 2024. Dopo essere stato trasmesso alla Festa del Cinema di Roma in anteprima, oggi su Rai 3 verrà trasmesso il capolavoro sulla vita di Marcello Mastroianni, con Luca Argentero che veste i panni del protagonista. Il docufilm è stato prodotto da Surf Film S.r.l con Rai Documentari per la regia di Fabio Corallo. Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo andrà in onda in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande Marcello Mastroianni e racconterà dell’attore in maniera totalmente diversa.

Il tutto verrà raccontato a partire da una confidenza sulla sua vita di Mastroianni a Barbara Venturato, che allora era la sua assistente al montaggio. Davanti a lei l’attore si aprirà mostrando parti di sè inedite e mai viste prima in televisione. Infatti, la pellicola vuole dare uno sguardo più introspettivo sulla vita dell’attore, facendo emergere anche il suo lato più riservato, l’amore per il cibo della tradizione e per le cose semplici. In Ciao Marcello non mancheranno anche approfondimenti sulle sue amicizie, sull’amore e su tanti altri aspetti decisamente toccanti.

Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo, trama

Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo non è il solito docufilm sulla vita di un grande attore, ma si concentra su un approccio totalmente originale. Il protagonista si racconta infatti tramite interviste in prima persona, con tanto di interventi di colleghi e registi che lo hanno conosciuto. La personalità di Mastroianni viene descritta perfettamente in Ciao Marcello, con le testimonianze di chi gli è stato vicino durante il corso di tutta la sua carriera. Emozionante, toccante e a tratti commovente, il docufilm si propone di creare un collegamento con gli spettatori, come se Mastroianni fosse ancora con noi.

Dopo venticinque anni dalla sua morte si ritorna a celebrare l’attore con un docufilm speciale che terrà il pubblico incollato allo schermo. Ciao Marcello mostrerà anche come, nonostante la sua scomparsa, l’impronta dell’attore riuscirà ad influenzare il cinema italiano e non solo per i successivi decenni. Il regista insieme a Rai hanno voluto raccontare la vita di Marcello Mastroianni oltre la figura del divo, di qui il titolo “antidivo”, mostrando anche i suoi lati più vulnerabili come non li abbiamo mai visti prima d’ora. Storia e romanzo si intrecciano dando vita ad un gioiello del cinema italiano.

Dove vedere in streaming Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo

L’appuntamento di stasera con Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo è imperdibile. Il documentario sarà visibile in diretta su Rai 3 e in streaming su RayPlay a partire dalle ore 21.20. La pellicola prevede ben 150 di video realistici interpretati dallo stesso Marcello Mastroianni, reperiti dagli archivi più preziosi della storia del cinema italiano. Tra le clip troveremo tanti inediti, scene di backstage mai mostrate al pubblico e anche i film propri di Marcello, compresi i suoi set privati. Appuntamento da non perdere dunque con Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo per avere una visione totalmente diversa di uno degli attori più famosi del secolo scorso.