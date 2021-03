Ciavy e Valeria Liberati, Temptation Island, si sposano/ Dal tradimento al lieto fine

Dal tradimento, le polemiche al lieto fine, finisce così la relazione di Ciavy e Valeria Liberati, due dei protagonisti di Temptation Island. I due ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto arrabbiare e anche infuriare al falò di confronto ma, a quanto pare, ad un anno di distanza dalla loro partecipazione al programma di Maria de Filippi, eccoli pronti a dirsi sì e ritrovarsi marito e moglie all’altare. L’annuncio è arrivato proprio dai diretti interessati che in una storia su Instagram, girata proprio durante un viaggio in auto e alla presenza della figlia di Valeria, hanno parlato delle loro intenzioni ai fan che continuano a seguirli. I due fidanzati romani hanno rilanciato l’argomento e i loro piani al grido di: “Notizia importantissima: io e Valeria ci sposiamo”.

Filippo Bisciglia vs Pietro Delle Piane/ "Copione a Temptation Island? Mi dicevi..."

Ciavy e Valeria Liberati di Temptation Island si sposano

Ciavy e Valeria Liberati si sposano ma nessuno avrebbe mai puntato sulla loro coppia, non dopo quello che è venuto fuori a Temptation Island dove i due non si sono risparmiati. Proprio lui aveva ammesso di aver tradito la compagna e si diceva poco propenso alla convivenza mentre lei, di tutta risposta, si era tuffata a braccia aperte nell’esperienza nel villaggio avvicinandosi pericolosamente al tentatore Alessandro Basciano. Proprio per questo i due avevano deciso di lasciare il programma da separati per poi tornare insieme a distanza di due mesi con tanto di polemiche ai danni di Valeria. A quanto pare, però, alla fine l’amore trionferà e l’onicotecnica e il PR si ritroveranno insieme all’altare per il loro lieto fine.

LEGGI ANCHE:

Speranza Capasso e Alberto Maritato/ "Il matrimonio? Una prova per far capire..."Alberto Maritato e Speranza Capasso/ La proposta di matrimonio dopo Temptation Island

© RIPRODUZIONE RISERVATA