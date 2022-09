Cibo avariato al Grande Fratello Vip? “Salmone scaduto e…”/ I concorrenti si lamentano della spesa

GF Vip, vipponi furiosi per del cibo scaduto: la rabbia di Wilma Goich

Queste ore al GF Vip, si stanno infervorando gli animi dei gieffini riuniti per parlare dell’organizzazione della spesa. A proposito della quale, lamentano una scarsa qualità dei cibi messi a disposizione dal reality. Secondo Wilma Goich, infatti, il cibo sarebbe scaduto dopo pochi giorni dall’acquisto e questo non sarebbe accettabile.

Come riporta Novella 2000, la cantante parla della spesa messa a disposizione dal Grande Fratello Vip 2022 parlando ai suoi compagni: “Io volevo dire una cosa. Dato che io il salmone lo compro, no no, finisco. Io il salmone lo compro. Non scade dopo una settimana. Quindi evidentemente hanno comprato un salmone che c’era già da tanto. Eh, scusa eh… e allora! Perché io lo compro, mica lo mangio il giorno dopo. Ha una durata”.

Wilma che accusa il Grande Fratello di aver comprato il salmone che scadeva prima di 1 settimana ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/4Vk8GbtEKO — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 28, 2022

GF Vip, Attilio Romita appoggia Wilma Goich sulla spesa: “Pollo giallo dopo pochi giorni…”

A dare ragione a Wilma Goich sulla spesa messa a disposizione dal GF Vip, è Attilio Romita. Come riporta Novella 2000, il gieffino dichiara: “Ragazzi io voglio dire una cosa che non c’entra niente con le esigenze personali. Come Charlie sono abituato a mangiare anche la robaccia cotta e cruda. Però su una cosa credo che domani dovremmo essere intransigenti, ma nell’interesse nostro e di tutti. Il salmone che scade dopo tre giorni non si può sentire, i petti di pollo gialli, che scadono dopo…”.

I vipponi potrebbero far presente questo problema ad Alfonso Signorini durante la puntata o parlare direttamente con la produzione per risolvere questo inconveniente.

ATTILIO “ su una cosa dobbiamo essere intransigenti , il salmone che scade dopo tre giorni e il petto di pollo giallo è una cosa pericolosa “ TACC CENSURAAAA ! LUI CHE SPUTTANA TUTTO IL GRANDE FRATELLO ☠️ #Gfvip pic.twitter.com/AeM7alRDsd — Mark Caltagirone (@caltagirone96) September 28, 2022













