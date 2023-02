Cibo, fake news e dieta/ Prof Calabresi: “L’ananas non fa dimagrire, le cipolle…”

Il prof Giorgio Calabresi e il prof Antonio Moschetta professore di Medicina interna dell’università Aldo Moro di Bari, sono stati ospiti stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina, parlando delle numerose fake news circolanti sul web e sui social associate ai cibi: “Sono il risultato – dice Antonio Moschetta – di tanta voglia di conoscere la verità sull’alimentazione. E’ un momento molto bello e per proteggerci dobbiamo saper scegliere le fonti, come il portale dell’Iss, oppure il portale della Fondazione Airc”. Una fake news classica è quella dell’Ananas che ‘brucia’ i pasti: “E’ un ottimo alimento che non ci appartiene ma è il frutto più tipico in Italia – dice il prof Calabresi – se vai al ristorante te lo danno. Hanno inventato il concetto della Bromelina che è un enzima che agisce sulle proteine ma non sui grassi: è un ottimo alimento, ricco di minerali, ma non fa dimagrire”.

Ma esistono alimenti in grado di far dimagrire? “L’elemento portante – aggiunge Antonio Moschetta – la capacità di alcuni nutrienti di aumentare temperatura o frequenza cardiaca. In realtà non è così semplice: tutto va individualizzato, la medicina è personalizzata in nutrizione. Dobbiamo fare attenzione non a perdere grasso ma il capire perchè un soggetto accumula il grasso con determinati alimenti. Il grasso è la nostra migliore fonte di energia”. Di nuovo il professor Calabresi: “La cipolla ha la capacità di agire con l’Alima Kinasi che gestisce un’anti-infiammazione ma non c’entra niente con l’antibiotico, dà un’azione disinfiammante perchè contiene la coercitina, che si trova anche nell’aglio. Fa molto bene, è diuretica, depura il fegato ma sicuramente non è un antibaterrico”.

IL CIBO E LE FAKE NEWS: DAL POTASSIO AGLI SPINACI PASSANDO PER LA PASTORIZZAZIONE

Antonio Moschetta, sempre parlando di cibi e fake news, ha confermato: “Non ha alcuna attività benefica, ne antimicrobioca ne nulla”. Sugli spinaci: “Hanno delle cose buone, le sostanze pro vitamina A, alfa e beta karotene. Ma quando si parla di ferro, quello di origini vegetale che è assorbito al 10 per cento. Gli spinaci hanno fatto la fortuna degli amici americani con Popeye, braccio di ferro: lui mangiava spinaci in scatola non quelli frescoli. Non servono per combattere l’anemia”.

Sulle banane ha ripreso la parola Antonio Moschetta: “Il potassio è fondamentale per il nostro organismo, ma attenzione all’assorbimento intestinale: non è detto che assumendo lo stesso cibo due persone assumono gli stessi alimenti”. Infine sulla pastorizzazione il prof Calabresi ha raccontato: “Il latto crudo è magnifico ma non potrà mai essere uguale a quello pastorizzato che toglie tutti i batteri, ma non alla pastorizzazione UHT”.











