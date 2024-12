Quali sono i cibi più ordinati online a domicilio? Per cercare di capirlo possiamo rifarci alla classifica Deliveroo 100, la chart annuale, riferita in questo caso al 2024, che segnala appunto i prodotti che vengono maggiormente acquistati attraverso la nota app di “consegna del cibo”, presente su quasi ogni smartphone degli italiani, e non solo.

La Delivery 100 si riferisce al mercato mondiale ma in ogni caso è interessante per cercare di comprendere meglio quali siano i cibi più ordinati online. Al primo posto non troviamo ne pizza, ne cibo da fast food, bensì una semplice tavoletta di cioccolato. Tutto merito di Fix Dessert Chocolatier, sottolinea Dissapore.com, degli abili maestri cioccolatieri ma soprattutto dei maghi dei social, visto che le loro campagne sono virali e permettono appunto di conquistare il pubblico che nel contempo correre ad ordinare i loro prodotti.

CIBI PIÙ ORDINATI ONLINE, IN PRIMA POSIZIONE AL MONDO IL CICCOLATO

Purtroppo non sono presenti in Italia ma solo a Dubai e in generale negli Emirati Arabi, e la loro particolarità è che non hanno alcun negozio fisico ne tanto meno online. Cosa vendono? Tavolette di cioccolato di ogni tipo, soprattutto ripiene di burro d’arachi, caramello, Nutella e via discorrendo. L’Italia è presente nella classifica con Poke House di Milano, che si piazza al terzo posto dietro a Wingstop, che vende le alette di pollo.

E la pizza? Come dicevamo sopra il piatto tipico italiano latita nella top 10, visto che bisogna superare la decima posizione per individuare il gustoso cibo. E’ infatti presente nella top 50 con Pepperoni Pizza, con sede in quel di Glasgow, nella Scozia, mentre la prima pizzeria italiana in classifica è Berberé, in 54esima posiziona, nonché decima in assoluto nel nostro Paese.

CIBI PIÙ ORDINATI ONLINE IN ITALIA: LE PRIME 10 POSIZIONI DEL NOSTRO PAESE

In Italia, abbiamo detto, domina la Poke Bowl di Poke house, mentre in seconda posizione troviamo un grande classico come il Gran Crispy McBacon, inconfondibile panino con la pancetta di McDonald’s. Per arrivare al primo piatto tipicamente italiano bisogna scendere in terza posizione, dove troviamo la piadina de La Piadineria, che si aggiudica così il terzo posto. Quarta posizione per il pianino dell’Antico Vinaio di Milano, con la sua famosa schiacciata componibile, mentre al quinto posto c’è il Rainbow Bowl di Makito (Cagliari).

Sesta posizione per il Crispy Smoke Burger di Bun Burgers, nota catena di fast food meneghina, mentre in settima posizione un’altra pokè, quella di Ami Pokè. Infine dall’ottavo al decimo posto tre pizze margherita, a cominciare da quella sopracitata di Berberè, quindi Assaje di Milano e La Piccola Pizzetta di Cagliari. Insomma, gli italiani preferisco mangiare straniero se scorriamo quindi l’elenco dei cibi più ordinati online, ed evidentemente sono più tradizionalisti per quanto riguarda la pizza, forse più gustosa da mangiare direttamente sul posto.