CiccioGamer89, YouTuber denunciato per evasione/ “Non ha versato oltre 560mila euro”

Guai col Fisco per CiccioGamer89. Da alcuni accertamenti è emerso che non avrebbe versato oltre 400mila euro di tasse, motivo per il quale è stato denunciato per evasione fiscale. A rivelarlo il Corriere della Sera, secondo cui i finanzieri del Comando provinciale di Roma si sono messi a caccia di evasori nel mondo degli YouTuber. Così hanno scoperto che Mirko Alessandrini, questo il vero del 33enne romano, avrebbe omesso il versamento di imposte dirette appunto per oltre 400mila euro, oltre che dell’Iva per circa 160mila euro.

Nico Fidenco è morto/ Addio al cantante del tormentone Legata a un granello di sabbia

Le Fiamme Gialle del 1 Nucleo Operativo Metropolitano sono riusciti a ricostruire in maniera dettagliata il volume del fatturato dell’imprenditore, che è tra i più affermati in Italia alla luce del suo seguito (ha oltre due milioni di follower) e della società tramite un lavoro di analisi dei cosiddetti contratti di partnership che ha stipulato col colosso multimediale Google Ireland e con alcune agenzie di sponsorizzazione. La sua posizione ora è al vaglio della procura di Roma, mentre il lavoro della Guardia di Finanza è solo all’inizio. Dunque, potrebbero seguire altre denunce.

Antonella Elia: "Voglio fare Ballando con le Stelle"/ "Milly Carlucci, prendimi!"

CICCIOGAMER89 DENUNCIATO: NON HA DICHIARATO UN MILIONE

CiccioGamer89, dunque, non avrebbe presentato la dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell’Iva, anche se ha percepito compensi, tramite bonifici dall’estero, sia derivanti dalla semplice visualizzazione della striscia pubblicitaria (il cosiddetto “banner impression“) che è veicolata sul canale YouTube, sia dall’apertura della pagina pubblicizzata (cioè il “banner click-through“). Dall’attività svolta dai finanziari è emerso che Mirko Alessandrini, che ha addirittura 3,5 milioni di iscritti al suo canale, ha “dimenticato” di dichiarare al Fisco oltre un milione di euro di compensi guadagnati negli ultimi cinque anni. Ma CiccioGamer89 potrebbe essere il primo di una serie di YouTuber su cui la Guardia di Finanza mette gli occhi con la sua attività di accertamento. Infatti, l’attività si inquadra in una azione più ampia svolta dai finanzieri di Roma a contrasto dell’economia sommersa. Precisiamo che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, quindi vale la presunzione di non colpevolezza dell’indagato in attesa di giudizio definitivo.

LEGGI ANCHE:

Adriana Volpe: "Mi chiudo spesso a riccio"/ "Non chiedo mai aiuto, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA